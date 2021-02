Per la modella Valentina Vignali è l’ora di mostrarsi senza veli, uno spettacolo strabiliante che lascia interdetti i suoi ammiratori.

Passa il tempo eppure la cestista e modella, Valentina Vignali, sembra non perdere neanche un colpo per quel che riguarda la sua popolarità sul web. Soltanto un quarto d’ora fa ha condiviso con i suoi ammiratori un paio di scatti professionali in cui l’influencer appare in magnifica forma. Eseguiti in occasione di uno shooting per un famoso brand statunitense ed incredibilmente femminile, Valentina lascia semplicemente che il pubblico di Instagram possa innamorarsi di lei al primo sguardo.

Valentina Vignali veste meravigliosamente la lingerie firmata Victoria’s Secret

Un delicatissimo mix floreale e dai ricami tinti di nero avvolge il corpo della modella riminese in primo piano, lasciando credere che il suddetto capo di lingerie indossato da lei nella giornata di oggi possa esser stato realizzato su misura ed appositamente per la sua armonica fisicità.

“Sei la musica che ascolti 💕” è la frase che Valentina decide di accompagnare ai due scatti mozzafiato. Anche il colore della lingerie firmata dal brand Victoria’s Secret rispecchia quello del suo incarnato.

Gli scatti hanno già raggiunto e superato i 24mila pollici in su, per non parlare dei numerosi commenti volti a sottolineare il carisma della cestista. Eccone uno fra quelli più singolari: “Sei una meraviglia di Donna! Mi sei tanto simpatica oltre che bella da vedere… Donna di carattere, ironica e soprattutto con un cervello che ragiona e lo usa!“.