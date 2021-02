Whatsapp: crisi senza precedenti, cosa sta succedendo all’applicazione

Cosa sta accadendo al re della messagistica? Whatsapp è in crisi ma qual è il motivo? Scopriamo insieme i dettagli di questo cambiamento

Sta avanzando senza tregua la crisi che ha colpito dall’inizio dell’anno l’applicazione per eccellenza di messagistica. Stiamo parlando di Whatsapp che a quanto pare è caduto nel baratro. Se precedentemente è riuscito a oltrepassare altri sistemi, questa fortuna si sta trasformando in una tempesta e la voragine sembra non avere fine. Telegram e Signal infatti stanno prendendo il sopravvento e stanno conquistando le classifiche mensili. Scopriamo qual è il motivo di questo futuro fallimento.

Whatsapp in crisi: qual è il motivo?

Dalle ultime notizie arrivate sul web sembra che Telegram e Signal garantiscano la privacy dell’utente e a quanto pare la seconda ha ricevuto la sponsorizzazione dell’Unione Europea e di Elon Musk. In questo primo periodo dell’anno sono proprio queste due applicazioni ad avere la meglio e per Whatsapp è iniziata una crisi senza precedenti. Al primo posto dei downland c’è Telegram e a seguire Signal, come si evolverà la situazione?

La classifica

Nel mese di gennaio 2021 Whatsapp conquista il quinto posto e gli altri? Ecco la classifica completa:

Telegram; Tik tok; Signal; Facebook; Whatsapp: Instagram; Zoom; Mx TakaTak; Snapchat; Messenger.

Anche Facebook e Instagram sono indietreggiati, mentre Tik Tok continua a scalare la vetta del successo.

Intanto il re della messagistica istantanea non si arrende e su Instagram lancia la sua campagna di sponsorizzazione. Sottolinea l’importanza della privacy dell’utente anche se tra i commenti spunta un messaggio che salta all’occhio: “Just Telegram”. E’ un segno?