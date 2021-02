Alba Parietti: giovanissima e senza veli, versione erotica inaudita – FOTO

Alba Parietti torna indietro nel tempo e ci regala uno scatto molto hot. Si tratta di un vecchio film, per lei critiche e complimenti

Alba Parietti è una donna tutta d’un pezzo. Non le manda a dire e senza peli sulla lingua dice sempre quello che pensa. Una carriera lunga oltre trent’anni nello spettacolo, in tv soprattutto ma anche al cinema.

Proprio del cinema ha voluto parlare l’opinionista in uno dei suoi ultimi post su Instagram nel quale tesse le sue lodi come attrice. “Guardandomi con occhi onesti, trovo anche di non essere affatto male come attrice, non si può dire che io non lo sapessi fare” scrive in un post su Instagram.

Ma questa volta Alba non ha il favore del pubblico. Molti sono quelli che la criticano e che non sono affatto d’accordo con il suo autocomplimentarsi spiegando che lei il suo lavoro lo sa fare come opinionista, showgirl, conduttrice ma il ruolo dell’attrice non è quello che fa per lei.

Alba Parietti senza nulla addosso, afrodisiaca

Alba Parietti usa la copertina di un vecchio film, “Il Macellaio” di Aurelio Grimaldi per parlare della sua esperienza di attrice. Un film, come la stessa scrive a corredo della foto che “nel bene nel male ha fatto molto parlare di sé”. Ed è qui che la vediamo in tutta la sua giovinezza e sensualità.

Un’Alba Parietti che forse avevamo dimenticato. Bella, giovane, e quasi senza veli. Addosso solo una sottanina di raso abbracciata dall’attore internazionale Miki Manojlović. Sotto la sottanina nulla. Le forme abbondanti della showgirl si lasciano intravedere tra le braccia dell’attore. Il sottile abitino scivola e tutto resta scoperto. E poi ci sono le gambe, longilinee e perfette, da par girare la testa.

Le critiche al post non mancano, soprattutto riferito al fatto che il film non sia piaciuto affatto ma in molti sottolineano come la bella Alba abbia mostrato le sue grazie e la copertina, infatti, dice già tutto. In bianco e nero, con un ricordo da sogno.