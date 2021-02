Alena Seredova: la polemica sui social a Buffon ed Ilaria D’Amico

La soubrette Alena Seredova si è esposta in un appello inaspettato: le polemiche sui social hanno subito raggiunto Buffon e la D’amico.

La soubrette ed attrice, Alena Seredova, a distanza di anni dalla separazione con il portiere juventino Gianluigi Buffon, appare come una donna forte che ha saputo tener testa all’ondata di gossip che all’epoca stravolse la sua vita privata e quella della sua famiglia. Andata ben oltre alla delusione dal tradimento dell’ex partner, Alena è riuscita a ricostruire la sua vita seppur non rinnegando l’amore che la legava al suo attuale passato. Eppure in un commento sui social avrebbe espresso, seppur ironicamente, delle polemiche sulla relazione di Gigi con la conduttrice televisiva Ilaria D’Amico.

Alena Seredova: quel sorriso sarcastico a Buffon ed Ilaria

Per gli amanti della storica coppia Seredova-Buffon è triste ammettere come si tratti ormai soltanto di un lontano ricordo, eppure a giungere come un fulmine a ciel sereno sarà un commento di un fan della showgirl originaria della Repubblica Ceca. In un recente scatto pubblicato da lei sul suo profilo Instagram, un ammiratore si è pronunciato in tal modo: “Secondo me Buffon non capisce un c***o di donne!!“.

Inaspettata poi giungerà anche la risposta della stessa Alena alla sottile e disincantanta esclamazione fatta palesemente in suo favore. La replica sarà criptica ma colpa di significato. Alena reagisce con una semplice faccina sorridente, ma che non lascia molto spazio ai dubbi.

Infatti, pur non confermando la tesi dell’ammiccante ammiratore, la soubrette quarantaduenne, utilizzando quell’espressione gioiosa e a ben dire accondiscendente ,sembra sapere il fatto suo, soprattutto quando si tratta di uomini. E così l’indiretta frecciatina a Buffon arriverà in men che non si dica anche alla sua nuova compagna.