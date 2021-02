Alessandra Amoroso, l’annuncio a sorpresa: “Ho detto sì…”

Alessandra Amoroso ha detto sì: sarà fra gli ospiti di Sanremo 2021. Dopo settimane di voci sempre più insistenti, arriva la conferma da parte dell’interprete salentina

Se ne parlava da un po’, ma oggi è arrivata la conferma definitiva: Alessandra Amoroso sarà tra gli ospiti del Festival di Sanremo. Durante la conferenza stampa tenutasi stamattina è Amadeus, conduttore e direttore artistico ad ufficializzare la sua presenza al teatro Ariston. E non sarà la sola big a calcare le scene sanremesi nelle sere dal 2 al 6 marzo. “Stiamo lavorando sugli ospiti al Festival – ha dichiarato Amadeus – e vogliamo assolutamente concentrare tutti i nostri sforzi sulla musica italiana. Posso solo anticiparvi che in questo momento abbiamo chiuso i contratti con Ornella Vanoni, i Negramaro e Alessandra Amoroso“.

Star della musica che vanno ad aggiungersi ad altri nomi importanti. Nei giorni scorsi infatti erano state confermate anche le apparizioni di Elodie, Matilda De Angelis, Naomi Campbell, Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic. Ma i lavori sono ancora in corso e la lista potrebbe presto allungarsi. Si parla anche di portare all’Ariston altri ospiti d’eccezione come Adriano Celentano, Roberto Benigni e Vanessa Incontrada. Per questo non c’è ancora un calendario definitivo della kermesse.

Alessandra Amoroso a Sanremo: cosa possiamo aspettarci?

I fan della cantante salentina sono felicissimi di questo annuncio, in cui quasi non speravano più. Infatti a gennaio, in occasione del lancio della canzone “Pezzo di cuore” con Emma Marrone, Alessandra Amoroso aveva parlato con nostalgia del Festival di Sanremo. Alla domanda sul perché non fossero in gara, Emma aveva risposto: “Io e Ale non ci siamo mai tirate indietro davanti a questo tipo di richieste, abbiamo accolto tutto con rispetto. Amiamo stare sul palco e cantare per la gente. Noi saremmo contente di esserci, non abbiamo mai nascosto ammirazione per quel palco“.

Alessandra dunque non sarà una concorrente, ma una gradita ospite. Per la cantante si tratta di un ritorno sul palco dell’Ariston: nel 2010 era apparsa in coppia col vincitore Valerio Scanu, con cui duettò in due serate. Due anni dopo tornò ospite ma con Emma, cantando la sua hit “Non è l’inferno“.

Amoroso è stata al Festival anche nel 2019 – cantò con l’allora padrone di casa Claudio Baglioni una apprezzatissima cover di “Io che non vivo (senza te)” – e nel 2020 in una line-up tutta al femminile.