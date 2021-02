Alice Basso su Instagram sempre più bella, senza segreti – FOTO

Alice Basso su Instagram stupisce i tantissimi fan che la seguono e si dimostra ancora una volta fuori dagli schemi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALICE BASSO🧜🏻‍♀️ (@alicebasso)

Alice Basso, classe 1987, è tra le influencer più seguite ed amate del web, modella e mamma di due figli, avuti con il marito deejay Marco Ferrucci. Bellissima e dotata di forme mozzafiato, è una figura dirompente nel mondo dei social, certamente diversa da quella delle altre bellezze e dalla loro proposta. E l’ultima foto postata dimostra nuovamente questo aspetto della modella.

LEGGI ANCHE –> Carolina Stramare bellissima in un parcheggio con i jeans e un body nero, da capogiro-FOTO

Alice Basso, ancora una volta stupisce su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALICE BASSO🧜🏻‍♀️ (@alicebasso)

LEGGI ANCHE –> Elettra Lamborghini: storia della fine di un’amicizia. Iconize cancellato dal video

Era il 2017 quando la bellissima modella e influencer Alice Basso rompeva gli schemi di Instagram, postando una foto di se stessa senza filtri. Quello che non aveva nascosto era un aspetto totalmente naturale e normale della vita di numerosissime donne, ormai talmente oscurato da credere che fosse un’eccezione da rifiutare.

Stiamo parlando della cellulite, che Alice ha mostrato in modo fiero, senza porsi nessun tipo di problema. Due foto, una accanto all’altra, effettuate con luci diverse, una con l’inestetismo e l’altra senza, a farci rendere conto di quanto la perfezione regnante sui social non sia reale. Anzi, l’imperfezione è naturale, e guardando la modella, è evidente come non possa minimamente inficiare sulla sua splendida immagine.

Vita reale quella che condivide su Instagram e che la rende l’influencer di successo che conosciamo: 700 mila followers ad ammirarla ed apprezzarne la verità. L’ultima foto che ha postato ne è un esempio: non l’ennesimo workout con tanto di tutina aderente, neanche il centrifugato detox ad accompagnare un pasto sano per un fisico perfetto.

Alice si mostra felice, sorridente, con la meraviglia che appartiene alla fanciullezza, mentre la attende un piatto di pancakes invitante e strabordante di panna e fragole. Questa è la felicità, e non potrebbe essere più bella di così. Tutto ciò non le impedisce nello stesso modo di godere di estremo fascino e sensualità, o di essere il sogno di bellezza di tantissimi uomini e donne.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALICE BASSO🧜🏻‍♀️ (@alicebasso)

Una fisicità che lascia senza fiato, un sorriso irresistibile, gli occhi come un tuffo nel mare. Vera, bella, normale, eppure fantastica nello stesso tempo. Senza segreti, senza soluzioni, solo la magnifica realtà.