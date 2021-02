La meravigliosa figlia dell’attrice Ambra Angiolini pubblica uno scatto, con indosso un vestito principesco: il web impazzisce!

Lo sfondo del post è composto da una parte di tenda color panna ed una finestra dalla quale si scorge un paesaggio di città.

Il costume che indossa è composto da uno stretto corpetto nero e delle lunghe maniche bianche: sembra appena uscita da una favola!

Jolanda è incantevole ed il web non ha potuto non notarla e non inondarla di mi piace e commenti: più di 8.000 like e 240 messaggi, in dieci ore.

Ambra si racconta: “Scoprii per la prima volta il volto della depressione“

Nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Ambra Angiolini ha raccontato un po’ di sé: “Quando ero bambina, in quinta elementare, avevo un diario titolato Cenerentola in cui scrivevo che la cosa che volevo fare da grande era la mamma. A 14 anni, quando ovviamente non capitò, mi sembrava strano. A 18, dopo Non è la Rai, non essere madre mi fece scoprire per la prima volta il volto della depressione“.

E ancora: “Il dottore mi disse di partire per il Brasile. Così presi l’aereo e andai a Rio per iniziare la mia esperienza come volontaria con un medico dell’Ospedale San Camillo di Roma che operava i bambini. Fu bellissimo e travolgente“.

Infine ha aggiunto: “Ma la vera sensazione di sazietà fu quando rimasi incinta di mia figlia. Era come se fossi stata affamata d’amore per tutta la vita e improvvisamente ero sazia“.