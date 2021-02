La bellissima modella Ambra Lombardo è dotata di un sex appeal inconfondibile, eccone la prova con gli occhi da cerbiatto.

La modella ed insegnante trentaquattrenne, Ambra Lombardo, è sempre bellissima. Nelle sue mille sfumature caratteriali sempre visibili sui suoi profili social si evince una personalità puramente gioiosa e solare. In questo caso quel che è successo nelle ultime ore è la dimostrazione di come fascino e bellezza interiore talvolta vadano di pari passo.

Il sex appeal irresistibile di Ambra Lombardo ‘va a braccetto’ con la soddisfazione

Circa due ore fa Ambra ha pubblicato un nuovo scatto sul suo profilo Instagram. A deliziare gli occhi dei suoi ammiratori è sicuramente il suo viso angelico con tanto di occhioni da cerbiatto. Eppure anche le parole riportate nella didascalia sembrano scaldare il cuore dei suoi più assidui telespettatori. “Post puntata Sfatta ma soddiSfatta! Grazie a tutti (belli e brutti🤣) dell’affetto di ieri notte! Eravate tantissimiiii! 🤩🤩🤩❤️⚽“

La giovane, reduce da una serata negli studi televisivi della trasmissione in onda sulla rete Mediaset di TikiTaka, appare visibilmente soddisfatta. Oltre ad aver sfoggiato un look elegantissimo dato da un abito occasionalmente scintillante, definito da lei ironicamente come l’outfit “della trota” per via delle tinta tendente al grigio, è riuscita nel suo intento. Ha coinvolto tutti i presenti con la sua professionalità e simpatia, i quali non hanno potuto far altro che ricambiare in egual misura.

Perciò l’insegnante di lettere e filosofia nella città di Milano, ma di origini siciliane, riporta il suo pensiero sui social per ringraziare il considerevole sostegno di tutti coloro che hanno seguito la trasmissione. Per concludere non resta che assecondare l’opinione dei suoi ammiratori: “lei è sempre bellissima“, con o senza trucco, prima e dopo le dirette.