Android 12, anteprima della nuova grafica: interfaccia trasformata

L’uscita di Android 12 è prevista per i prossimi mesi. Una novità che apporta cambiamenti significativi al sistema operativo. Un documento ha fatto emergere la nuova grafica che stravolgerà l’interfaccia.

Novità in arrivo per Android. Nei prossimi mesi è prevista l’uscita della nuova versione che apporterà cambiamenti al sistema operativo di Google. Dopo l’arrivo da diverso tempo di Android 11 in casa Google gli sviluppatori hanno lavorato in questi mesi alla versione successiva. Tra i tanti cambiamenti sono previste modifiche per svariate funzione. Screenshot di immagini del sistema Android 12 sono apparse nell’ambito di un documento realizzato dai produttore del sistema per mostrare gli aggiornamenti della nuova versione. Questo è stato ideato per indicare ai produttori di smartphone le nuove regole a cui attenersi per poter installare il nuovo sistema sui dispositivi.

Da queste immagine emerge la grafica della nuova versione che mostra come l’interfaccia sarà completamente stavolta. In particolare sarà presente una tenda delle notifiche differente. Angoli stondati, sfondo crema, questa viene trascinata verso il basso. A destra in alto sarà presente un strumento che indica se le applicazioni a cui si è ricorso di recente hanno aperto la videocamera e il microfono.

Android 12: interfaccia differente, notifiche e chat distinte

Nella nuova versione prevista da Android i toggle sembrerebbero essere ingranditi e mostrano diversi formati. Inoltre sussiste una separazione tra le notifiche, dai colori più intesi, e le conversazioni. Inserito un tasto che accelera l’acceso al menù e che permette di rendere off videocamera e fotocamera.

Previsto anche un widget diverso dedicato alle conversazioni. Quest’ultimo si ipotizza che potrebbe rendere visibile l’ultimo messaggio ricevuto in chat. Inoltre questo strumento sarebbe ancora più standardizzato, su richiesta degli degli utenti, per renderlo più ordinato e semplice.

Secondo le informazioni in rete inoltre questa versione permetterebbe di rendere più semplice l’inserimento delle emoticon e di nuovi font.

Gli sviluppatori hanno realizzato quindi importanti cambiamenti per i quali sarà necessario attendere ancora qualche mese per apprenderli dal proprio smartphone.