Angela da Mondello contro Lele Mora, “Solo false promesse”

Tutta Italia conosce la signora Angela Chianello dopo la celebre intervista di Canale Cinque fatta l’estate scorsa nella spiaggia siciliana di Mondello in cui lei dichiarava a gran voce: “Non ce n’è Coviddi“. Una frase che ha suscitato sdegno e ilarità insieme da parte di moltissime persone che hanno visto la frase della donna troppo incosciente rispetto alla situazione sanitaria che la pandemia aveva creato.

Dopo quella sua momentanea popolarità però si è fidata di Lele Mora firmando un contratto lavorativo da cui però ora vuole tagliarsene fuori perché si sente truffata. Intervistata da “Gossip e Tv”, la donna si è scagliata contro l’agente perché qualche mese fa si era recata a Milano per firmare con lui un accordo di rappresentanza, specificando che la sua immagine sarebbe stata gestita da un’agenzia che nulla aveva a che fare con lui.

Angela si scaglia contro Lele, “Mi ha usata”. Il marito ha problemi di salute gravi

Ovviamente tutto documentato da stories e foto sui social. Convinta di entrare a far parte della sua scuderia eletta con promesse di comparire in “spot di prodotti di sanificazione” mai avvenuti, ora Angela si scaglia contro Lele Mora dicendo che si sente presa in giro per il raggiro.

“Non sapevo nulla del mondo della tv ma il nome di Lele Mora è molto noto e così mi sono fidata. Mi ha dato un contratto per iniziare la nostra collaborazione e io l’ho firmato. Poi ho scoperto che mi stava solo prendendo in giro. Mi ha ingannata, mi ha usata”.

E ancora: “Mi ha assicurato che avremmo lavorato insieme, che lui mi avrebbe rappresentata. Ma così non è stato“, spiega Angela Chianello che sperava in ben altre prospettive: “Io volevo solo lavorare in modo onesto, ho sempre fatto la casalinga“.

Infine la donna spiega che vorrebbe annullare il contratto ma che dovrà attendere due anni perché si chiuda naturalmente la clausola di riservatezza nei loro confronti. Fa però sapere che il marito ha gravi problemi di salute al cuore provocati proprio dalla situazione che l’ha coinvolta in questi mesi:

“Io non vivo più. Per questa situazione ho avuto una discussione con mio marito che ha avuto un infarto. È stato ricoverato per otto giorni. Ha un cuore che funziona al 45%, ha il cuore di un ottantenne. Prende 5 pillole al giorno“.