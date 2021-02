Tv, gli Ascolti di Lunedi 8 febbraio: c’è una sorpresa inaspettata

Grande Fratello o Commissario Ricciardi? Scopriamo insieme quali sono stati gli ascolti tv di Lunedì 8 febbraio, tutti gli aggiornamenti

Da qualche settimana il Lunedì sera siamo soliti trovare in televisione due estremi: da una parte Il commissario Riccardi, in onda su Rai 1 che ha come protagonista Lino Guanciale, attore molto gettonato negli ultimi tempi anche per aver interpretato uno dei personaggi della serie L’allieva, dall’altra Grande Fratello Vip, in onda su canale 5 che dal 14 settembre tiene compagnia a molti italiani. Quali sono stati gli ascolti tv dell’8 febbraio? Secondo i dati la situazione sembra essersi catapultata, ecco la sorpresa della settimana.

LEGGI ANCHE>>>Il Commissario Ricciardi, il VIDEO promo con Lino Guanciale nei panni del detective

Ascolti tv 8 febbraio: quali sono i dati di ieri sera?

LEGGI ANCHE>>>Grande Fratello Vip riassunto 8 febbraio: tensioni alle stelle in casa

L’8 febbraio Il Commissario Ricciardi ha superato di molto il Grande Fratello Vip. Infatti la fiction Su Rai1, in onda dalle 21.36 alle 23.26, ha conquistato una media di 5.521.000 spettatori pari al 22,9% di share. Su Canale 5 il reality, in onda dalle 21.48 all’1.06, ha registrato una media di 3.692.000 spettatori pari al 21,2% di share (Grande Fratello Vip Night 1.794.000 e 31,3%). A seguire su Italia 1 Transporter: Extreme 1.636.000, 6,4%; su Rete4 Quarta Repubblica 1.283.000, 6,1%; su Rai3 Presa Diretta 1.298.000, 5,2%. Su Rai2 NCIS 1.134.000, 4,4%; su La7 Speciale Atlantide 560.000, 2,2%; su Tv8 4 Ristoranti 465.000, 2,1%; sul Nove Rocky II 476.000, 2,1%.

In seconda serata

Nella seconda fascia la situazione si è di nuovo ribaltata, infatti il Tg5 ha superato con il 16,8% Sette storie su Rai1 con il 9,6%. A seguire su Rai2 Dolcissime con il 3,3%; su Rai 3 Dottori in Corsia con il 3,5%. Su Italia1 Tiki Taka La Repubblica del Pallone con il 5,7% e su Rete4 Pensa in Grande con il 3,4%.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Nel preserale l’Eredità su Rai1 ha battuto con il 23,1% Caduta libera su Canale5 che ha conquistato il 19,1% di share.