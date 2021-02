Belen Rodriguez e la gravidanza, arriva la clamorosa notizia

Belen Rodriguez ha confermato la gravidanza al settimanale Chi: “Sono al quinto mese, sento che sarà una femmina”

La showgirl argentina e Antonino Spinalbese hanno rilasciato un’intervista di coppia al settimanale Chi. Belen, al settimo cielo, ha confermato di aspettare un figlio dal compagno, e di aver fortemente voluto la gravidanza. “Sono al quinto mese e sono felicissima, sento che sarà una bambina“, ha detto la conduttrice, non mancando di scoccare una frecciatina a Stefano De Martino. La Rodriguez ha infatti ammesso di aver temuto, in passato, di non poter più incontrare l’uomo della sua vita. Tuttavia, l’arrivo dell’hair stylist ha sconvolto decisamente i suoi piani: dopo tanti “bad boys”, finalmente, la showgirl avrebbe incontrato un “uomo gentile“.

Belen Rodriguez, le FOTO che confermano la gravidanza: l’esclusiva a Chi