Benedetta Mazza fa impazzire tutti su Instagram: la conduttrice ha condiviso uno scatto in reggiseno da infarto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benny 🌈 (@benedettamazza)

Benedetta Mazza è una conduttrice amatissima dal pubblico italiano. Dopo essere stata eletta ‘Miss Parma’, ‘Miss Cinema Emilia Romagna’ e ‘Miss Emilia’, la nativa di Parma partecipò a ‘Miss Italia’ nel 2008 e si classificò al quinto posto. La svolta per la classe 1989 arrivò nel 2009: per ben due anni la Mazza è stata una delle professoresse del game show ‘L’eredità’. Benedetta, oltre a condurre programmi come ‘La TV Ribelle’, ‘Gulp Girl’ e ‘Festa del papà’, ha preso parte come concorrente e trasmissioni come ‘Pechino Express’, ‘Tale e quale show’ e ‘Grande Fratello Vip’ (arrivando fino alla finale).

Benedetta ha un grosso seguito sui social network: il suo account vanta ben 396mila followers. L’ex modella emiliana ama postare scatti sbalorditivi in cui mette in mostra la sua bellezza stratosferica e il suo fisico da sogno. La 31enne, poco fa, ha piazzato una foto in rete in cui indossa un reggiseno pazzesco che fatica a contenere il suo davanzale.

Benedetta Mazza bollente sul letto: il reggiseno sta per esplodere

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benny 🌈 (@benedettamazza)

Benedetta, nell’ultimo scatto postato in rete, è distesa sul letto e indossa un intimo da applausi. Il fisico della conduttrice è semplicemente pazzesco a manda in estasi i followers. Il reggiseno fatica a contenere le sue forme da capogiro e sta per esplodere. La 31enne copre con delicatezza il viso con una mano, ma il suo sorrisino malizioso non passa di certo inosservato.

Lo scatto ha già raccolto 10mila cuoricini e numerosi commenti. “Sei bellissima Benny”, “La più bella nessuna come te”, “Bella e brava”, “Splendida”, “Notevole”, “Ma di cosa parliamo qui”, si legge.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benny 🌈 (@benedettamazza)

Benedetta, qualche settimana fa, fece sognare tutti su Instagram postando uno scatto in bikini con décolleté esagerato in primissimo piano.