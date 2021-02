Grave incidente sul lavoro in un’azienda agricola: muore un uomo

Nel pomeriggio di ieri, un agricoltore di 59 anni è deceduto in seguito ad un incidente avvenuto all’interno della sua azienda a Cigole, in provincia di Brescia.

Un agricoltore di 59 anni è morto nel pomeriggio di ieri a Cigole, in provincia di Brescia, mentre stava lavorando all’interno della sua azienda agricola. Secondo quanto ricostruito, la vittima stava potando i rami di una pianta, quando improvvisamente sarebbe caduto. Vedendo l’uomo a terra, le persone che si trovavano nell’azienda hanno lanciato l’allarme, ma i soccorsi giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 59enne. Intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dell’Ats (Agenzie di Tutela della Salute) di Brescia.

Leggi anche —> Travolta in monopattino mentre torna a casa: muore giovane madre –VIDEO

Brescia, scivola mentre pota una pianta all’interno della sua azienda: muore agricoltore 59enne

Leggi anche —> Grave incidente sul lavoro: muore imprenditore padre di due figli

Un tragico incidente sul lavoro è costato la vita ad un agricoltore. È accaduto ieri pomeriggio, lunedì 8 febbraio, a Cigole, comune in provincia di Brescia. La vittima è Innocente Ferrazzoli, 59enne titolare dell’azienda agricola il Gambaro. Secondo quanto riporta la redazione de Il Giorno, Ferrazzoli stava potando i rami di una pianta, quando, per cause ancora da accertare, sarebbe scivolato finendo a terra. Le persone che si trovavano nell’azienda, hanno visto Ferrazzoli riverso al suolo ed hanno subito lanciato l’allarme.

Sul posto si sono precipitati il personale sanitario del 118 a bordo di un’ambulanza. Considerata la gravità dell’incidente era stata inviata anche un’eliambulanza. Purtroppo, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’agricoltore, sopraggiunto per le gravi ferite riportate nella caduta.

Presso l’azienda sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Verolanuova ed il personale dell’Ats di Brescia che hanno provveduto agli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica della tragedia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

La drammatica notizia ha scosso l’intera comunità di Cigole, dove la vittima era molto conosciuta anche per via della sua azienda che gestiva da anni.