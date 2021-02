Ecco tutto quello che c’è da sapere su come creare un burrocacao fai da te per preservare la bellezza delle nostre labbra. Tutti gli ingredienti necessari per dare vita ad un composto miracoloso!

Con l’arrivo del freddo, spesso, ci si rende conto del fatto che le labbra, per non diventare screpolate, necessitano di una buona idratazione. Una corretta idratazione, infatti, dona alle labbra anche un aspetto sano.

Quando fate dei trattamenti beauty, dovete imparare a dare la giusta importanza anche ad una parte del corpo che troppo spesso viene dimenticata. Anche le labbra, infatti, necessitano di cura e attenzioni quotidiane.

Per avere delle labbra sempre perfette, potete creare un burrocacao fatto in casa con ingredienti del tutto naturali che permetteranno alle labbra di avere un aspetto sano e seducente. Dopo avervi mostrato come avere labbra carnose con rimedi naturali, ecco come creare un burrocacao!

Burrocacao fai da te: tra gli ingredienti per crearlo anche l’olio d’oliva!

Creare un burrocacao fai da te è davvero molto semplice. Non vi resterà che procurarvi 1 cucchiaio di burro di cacao, 1 cucchiaio di burro di karitè, 1 cucchiaino di olio d’oliva e qualche goccia del vostro olio essenziale preferito in modo da dare il sapore che non vi piace. Procuratevi anche uno stick dove andrete a mettere il composto.

Innanzitutto, fate sciogliere a bagnomaria sia il burro di cacao sia quello di karitè. Una volta terminata questa azione, dovete aggiungere al vostro composto sia l’olio d’oliva che 5-6 gocce di olio essenziale a piacere.

Mescolare tutto in modo da non avere grumi e, una volta terminato il procedimento, andate a versare il vostro composto nello stick. A questo punto, mettete lo stick in frigorifero e lasciatelo riposare per almeno 24 ore. Il giorno dopo non dovrete far altro che coccolare le vostre labbra con la vostra creazione.

Se, invece, volete variare, potete utilizzare anche il balsamo labbra. Crearlo è davvero semplice. Vi occorreranno 2 cucchiaini di burro di cacao, 1 cucchiaio di cerca d’api, 1 cucchiaio di olio d’oliva e qualche goccia di olio essenziale.

Non dovrete fare altro che far sciogliere gli ingredienti solidi a bagnomaria e, poi, mescolare con la restante parte. Una volta ottenuto il composto, mettetelo nello stick e lasciatelo raffreddare in frigo per circa 24 ore.