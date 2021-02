Scontro frontale sulla strada statale: ragazzo perde la vita

In un grave incidente stradale, avvenuto oggi sulla statale 195 tra Cagliari e Macchiareddu, un ragazzo di 31 anni ha perso la vita. Ferito gravemente un 47enne.

Un ragazzo di 31 anni è morto in un incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi lungo la strada statale 195 tra Cagliari e Macchiareddu. Due auto, secondo la prima ricostruzione, si sarebbero schiantate frontalmente all’altezza del chilometro 6,5. Sul posto si sono precipitati i soccorsi che non hanno potuto far nulla per il 31enne che si trovava alla guida di una delle due vetture coinvolte. L’altro automobilista è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove sarebbe ricoverato in gravissime condizioni.

Un morto ed un ferito gravissimo. Questo il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi, martedì 9 febbraio, sulla statale 195 Sulcitana tra Cagliari e Macchiareddu. Secondo quanto riporta la redazione de L’Unione Sarda, la vittima, un ragazzo 31enne di Cagliari, di cui non si conosce l’identità, viaggiava a bordo di una Ford Focus. L’auto, per cause ancora da accertare, si è trovata sulla carreggiata contromano e si è schiantata frontalmente contro una Fiat 500, alla guida della quale vi era un 47enne di Capoterra.

Sul luogo dello scontro, in pochi minuti, sono arrivati i vigili del fuoco e lo staff medico, ma per il 31enne non c’è stato nulla da fare. Il personale sanitario non ha potuto far altro che constatarne il decesso, sopraggiunto sul colpo. Il 47enne alla guida della Fiat 500 è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale Brotzu di Cagliari, dove ora sarebbe ricoverato in gravissime condizioni.

Per i rilievi di legge, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che ora dovranno chiarire le dinamiche dello schianto. Da accertare anche le cause per cui la Ford condotta dalla vittima si trovava contromano sulla carreggiata.

Per permettere i rilievi e le operazioni di rimessa in sicurezza, riporta l’Unione Sarda, il tratto è stato chiuso, circostanza che ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione.