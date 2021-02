Carolina Casiraghi nuda allo specchio, lo slip c’è ma non si vede – FOTO

Carolina Casiraghi manda a fuoco i suoi ammiratori dei social pubblicando un selfie in cui l’intimo è un accessorio quasi inesistente

Pressione a mille per i fan che seguono su Instagram la bella Carolina Casiraghi. La sexy influencer si è scattata infatti un selfie allo specchio mostrando la sua bellezza quasi come mamma l’ha fatta. In questo scatto ciò che cattura l’attenzione è indubbiamente il suo fisico statuario capace di accendere le fantasie più nascoste. L’intimo scelto è nero e lascia lavorare l’immaginazione dei follower il minimo indispensabile. Il triangolo del reggiseno permette infatti si seguire con facilità le morbide forme del prosperoso décolleté e lo slip ha i giusti centimetri per non lasciare intravedere troppa pelle agli occhi incantati dei fan. Dei meravigliosi sandali a tacco alto completano l’immagine suggestiva di Carolina che con questo scatto ha voluto davvero mettere a dura prova l’autocontrollo dei suoi tantissimi fan che l’ammirano attraverso i social.

Carolina Casiraghi, l’influencer che non ti aspetti