La ex miss Italia bellissima con un look molto originale, jeans, body nero e cappello piatto alla zorro, spettacolare

Carolina Stramare bellissima con i jeans e un body nero nel parcheggio. Nella didascalia scrive “Comincia da qualche parte”. L’ex Miss Italia è sempre in forma e bellissima, i suoi scatti tra pantaloni di vernice e completini intimi super sexy, fanno impazzire il web. Nei commenti appare anche quello della Miss precedente, Carlotta Maggiorana che scrive “Stupenda”.

Carolina Stramare e il pranzo sul mare bellissimo

L’influencer e modella condivide scatti di cibo mentre pranza con vista mare, inquadra anche il suo cagnolino scrivendo “tremendo”. Poi inquadra il papà intento a riprendersi con Face ID sul suo nuovo iphone. La giovane lo sbeffeggia per le facce strane che fa alla telecamera. La bella Stramare sta lavorando molto in questo periodo tra shooting mozzafiato e sponsorizzazioni.

Appare in una foto da un balcone di una casa in centro Milano, indossa una giacca e sotto solo l’intimo. I commenti sono moltissimi e tutti positivi, d’altronde non si può negare la bellezza della ragazza. Tra le sue collaborazioni spicca quella con Alfaromeo. Condivide una foto mentre è a cavallo e accanto c’è una Stelvio rossa del marchio italiano di auto. Nella didascalia scrive:“Il mio regalo di Natale è finalmente out. Quest’anno ho avuto l’onore e il piacere di lavorare con alfaromeo realizzando insieme la nuova campagna Asia 20/21. Un grazie incredibile al mio team italiano, che ha monitorato 24h pre, durante e post. Tutto sommato questo 2020 qualche bella soddisfazione me l’ha regalata. A volte non è male crescere, believe it”.

La giovane a dicembre ha anche ricordato la sua esperienza a Miss Italia, a distanza di più di un anno ripercorre i momenti più belli e scrive:”è arivato il momento. è stato un anno e poco più, strano, diverso, ma stracolmo di momenti indelebili che porterò per sempre nel cuore. Grazie missitalia”.

Sicuramente Carolina è stata tra le Miss Italia più belle di sempre, i suoi lunghi capelli castano scuro e gli occhi verdi che le donano uno sguardo intenso non si dimenticano. Il fisico poi è mozzafiato.