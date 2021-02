Avete già visitato il profilo Instagram di Claudia Gerini? L’attrice più passa il tempo e più è bella, le foto del buongiorno sono un incanto

Passano gli anni ma Claudia Gerini resta sempre la stessa: sexy, sensuale e unica. L’attrice sembra non invecchiarsi mai, intramontabile in tutto il suo splendore. I suoi occhi verde smeraldo e il sorriso fine hanno conquistato i fan che sul web crescono giorno dopo giorno. Oggi infatti l’attrice è seguita da più di quattrocentotrenta mila follower che non perdono occasione di commentare o lasciare un like sotto le sue foto. Nell’era dei social non si può rimanere indietro.

Claudia Gerini: vi piace il buongiorno su Instagram?

Ne ha fatta di strada Claudia Gerini per arrivare al successo, il suo percorso iniziato accanto al grande Carlo Verdone con Viaggi di nozze per poi proseguire con attori come Leonardo Pieraccioni, Sergio Castellitto, Marco Giallini, Alessandro Gassman, ma anche attrici come Vittoria Puccini, Michela Andreozzi. Il suo talento l’hanno resa unica e molto gettonata da registi che l’hanno voluta al loro fianco per i film. Oggi Claudia è una mamma meravigliosa che oltre al lavoro si dedica alla sua famiglia. Anche su Instagram si tiene attiva pubblicando foto del buongiorno o scatti particolari o ricordi. Il suo ultimo post è incantevole, anche voi vi siete svegliati così solari?

“Non lasciamoci sconfiggere” è il suo pensiero del giorno, l’attrice è sempre pronta a passare un messaggio positivo per i fan che la seguono. La sua solarità arriva nei cuori di tutti gli italiani che la supportano in ogni occasione.