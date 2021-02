Claudia Romani ha mandato in estasi i suoi followers condividendo uno scatto in cui indossa un vestitino provocante con décolleté in vista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Romani (@claudia_romani)

Claudia Romani è inarrestabile sui social network: la modella italiana, che vive e lavora in Florida, continua a postare ogni giorno scatti al limite del proibito in cui mette in mostra le sue forme esagerate. La 38enne, votata in passato da riviste autorevoli come una delle 100 donne più sexy al mondo, vanta un corpo meraviglioso e le sue curve fanno letteralmente impazzire i followers.

Claudia, anche oggi, ha condiviso uno scatto favoloso. La classe 1982 indossa un vestitino estremamente provocante con scollatura esagerata. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

