Nuovo scatto bollente per Claudia Ruggeri che ha condiviso un’istantanea in intimo sportivo, strepitosa in slip e reggiseno attillato

Non solo televisione per la bella Bonas di “Avanti un altro”. Ieri nelle stories di Instagram abbiamo visto Claudia Ruggeri insieme all’amica Laura Cremaschi intenta a ripassare il test di psicologia generale online che ha svolto in diretta web e che ha superato a pieni voti.

Quindi anche studio per lei che si sta dedicando alla sua crescita professionale a tutto tondo. A marzo la potremo rivedere nella trasmissione di Canale Cinque che sarà trasmessa con le nuove puntate registrate nelle scorse settimane. I fan di Claudia non attendono altro che rivederla scoppiettante sul parco dello show condotto dal cognato Paolo Bonolis.

LEGGI ANCHE -> Alba Parietti: giovanissima e senza veli, versione erotica inaudita – FOTO

Claudia Ruggeri, paparazzata in intimo sportivo è una bomba. Che lato A da urlo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

LEGGI ANCHE –> Alda D’Eusanio, dopo la Pausini arriva un’altra pesante querela

Ma oltre a studio e stacchetti, Claudia non smette mai di posare per shooting fotografici sempre ad alto profilo emozionale. Nella sua pagina Instagram ha infatti deciso di condividere ben due scatti che la ritraggono in intimo sportivo firmato Calvin Klein, slip sgambato e reggiseno strettissimo bardato con il logo del noto brand.

Curve sensuali fisico tonico irresistibile per i fan della showgirl che non smette mai di stupire sui social. Pose provocanti e maliziose, mano sui capelli e anca leggermente sporta sul lato per enfatizzare la gamba allungata. Un sogno ad occhi aperti. Ha ottenuto circa 60mila like per entrambi gli scatti e commenti al limite del decoroso da parte dei maschietti che la seguono con devozione constante:

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

“E se i fenomeni percettivi non rispecchiassero la realtà? 😇 o 😈” scrive lei a margine di uno scatto. Troppo bella per pensare che la sua meraviglia sia un fenomeno percettivo non reale.