I due innamoratissimi ex concorrenti del GF Vip festeggiano il loro primo anniversario: ecco alcuni dei loro ricordi condivisi da Clizia!

Clizia e Paolo sono una coppia stupenda: la loro storia d’amore, nata all’interno della casa più spiata d’Italia, ha appassionato il pubblico che li segue!

Il post, composto da dieci scatti di alcuni magici momenti vissuti insieme, ha ottenuto più di 24.000 mi piace e 600 commenti, in sette ore.

Tra i messaggi più belli degli utenti si legge: “Siete meravigliosi“, “Bellissimi voi, bellissimo il vostro amore“, “Nient’altro che voi!“.

Clizia pubblica un VIDEO, ma censura l’audio: tra i seguaci sale la curiosità!

La bellissima fashion blogger, influencer e modella italiana pubblica sul suo profilo Instagram un video in cui annuncia qualcosa ai suoi 593.000 followers: l’avviso, purtroppo, non ci è dato saperlo, in quanto l’ex moglie di Francesco Sarcina ha censurato l’audio, coprendolo con la nuova canzone “SPLASH“, di MV Killa, Yung Snapp e Enzo Dong.

Sulla didascalia del post scrive: “L’importante è …”, continuando a non lasciare indizi sul contenuto del video.

Clizia indossa un vestitino dalla fantasia floreale, ha un make-up curato nel dettaglio e porta i capelli lisci e sciolti: è bellissima!

In sole due ore ha già avuto più di 4.000 mi piace e 250 commenti: è stato un successo!

Non c’è dubbio: il fascino e lo charme di Clizia sono inimitabili!