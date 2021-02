Come calcolare l’età di un cane? Dimenticate la “regola del 7”

Sapete calcolare precisamente l’età di un cane? Dimenticate la regola di moltiplicare i loro anni per sette, è ormai sorpassata

I cani hanno un solo e unico grande difetto, ossia generalmente invecchiano e muoiono prima degli esseri umani. In molti, per confrontare la loro età con la nostra usano un metodo considerato dagli scienziati e dai veterinari obsoleto e non veritiero, ossia quello di moltiplicare ogni loro anno per 7. Quindi a un cane di tre anni corrisponderebbe un giovane di 21: niente di più sbagliato.

Come calcolare quindi l’età di un cane?

Della questione “calcolo dell’età canina” si è occupato un team di ricercatori dell’Università della California a San Diego, i quali hanno messo a confronto il processo d’invecchiamento delle cellule umane con lo stesso meccanismo di un cane, precisamente di razza Labrador retriever.

Hanno pubblicato il grafico che riportiamo qui in basso in cui, simpaticamente, sono state messe delle foto esplicative delle varie fasi della vita di un uomo (nello specifico l’attore Tom Hanks) paragonate a quelle di un cane.

Dagli studi è emerso che ci sono diversi fattori da valutare in tale calcolo in base alla razza, allo stile di vita che conducono, alla quantità di movimento che fanno, all’alimentazione, se risiedono in natura, all’aria aperta o all’interno di mura domestiche, se hanno più o meno una socialità “allenata”, quanto e come il padrone provvede alle loro esigenze anche in ambito affettivo…

I loro denti, inoltre, possono essere degli importanti rivelatori. Al termine del primo anno di vita hanno tutti gli incisivi e i canini definitivi, i denti risultano essere molto bianchi e con i bordi arrotondati. Dai 6 anni in poi si noterà il logoramento e l’arrotondamento dei denti e la presenza di placca. Il cane inizia così la sua età anziana. E’ importante che i padroni somministrino vitamine per l’età adulta che aiuteranno il loro amico a quattro zampe a mantenersi in salute. L’ esercizio fisico è fondamentale, non lasciate che il cane si lasci andare alla sedentarietà ma proponete dei giochi ed esercizi mirati.