Le pagelle ed il tabellino per la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia Juventus-Inter, appena terminata.

La Juventus conquista la finale di Coppa Italia pareggiando per 0 a 0 contro l’Inter nella semifinale di ritorno. I bianconeri, dopo il 2 a 1 a Meazza, si difende con grande ordine e forza e riesce a qualificarsi per l’atto finale. I nerazzurri, invece, perdono il secondo obiettivo stagionale. Dopo essere stati eliminati dalle coppe europee, terminando all’ultimo posto nel girone di Champions League, sfuma anche il trofeo nazionale. Pirlo, invece, può sorridere: dopo aver vinto la Supercoppa Italiana (vittoria sul Napoli per 2 a 0), il tecnico attenderà la sfidante che sarà una tra Napoli e Atalanta.

Juventus-Inter, pagelle e tabellino della sfida

La Juventus riesce a qualificarsi per la finale di Coppa Italia: lo 0 a 0 della sfida di ritorno “sorride” ai bianconeri. La squadra di Pirlo contiene decisamente bene le avanzate degli ospiti e sfiora il gol della sicurezza in diverse occasioni. Handanovic, con un paio di interventi super, mantiene a galla i suoi. Gli ultimi assalti della banda di Conte non danno i frutti sperati: il club di Torino agguanta la diciannovesima finale.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon 6; Danilo 6, Demiral 6, De Ligt 6.5, Alex Sandro 6; Cuadrado 6.5 (81′ Chiellini s.v), Bentancur 6.5, Rabiot 6, Bernardeschi 6 (62′ McKennie 6.5); Kulusevski 6.5 (87′ Chiesa s.v), Ronaldo 6.5. All. Pirlo

INTER (3-5-2): Handanovic 7; Skriniar 6, De Vrij 6, Bastoni 6(65′ Kolarov 5.5); Hakimi 6, Barella 6.5, Brozovic 5.5, Eriksen 6(65′ Sensi 6), Darmian 6(57′ Perisic 6); Lukaku 5.5, Lautaro 5.5. All. Conte

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Darmian (I), Alex Sandro (J), Perisic (J), Brozovic (I),

Migliore in campo: Handanovic (I)

La Juventus, sabato sera, verrà ospitata dal Napoli mentre l’Inter sfiderà la Lazio domenica sera.