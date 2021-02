Dayane Mello e il fratello Juliano si sono rivisti nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip dopo il lutto che li ha colpiti

La scorsa settimana una tragedia ha colpito la casa del Grande Fratello Vip: Dayane Mello è stata informata della morte improvvisa del fratello Lucas in seguito a un incidente stradale. La modella brasiliana ha condiviso il suo dolore all’interno del reality, decidendo di continuare il suo percorso. Ciò di cui ha più bisogno in questo momento è quel calore umano e quella vicinanza fisica che non avrebbe trovato fuori da quella casa. Da qui la sua volontà di rimanere. Nonostante la difficoltà di dover elaborare un lutto di questo tipo in un contesto televisivo, la modella continua il suo gioco tra alti e bassi. Nel corso della puntata di ieri sera Alfonso Signorini ha voluto farle una sorpresa mettendola in collegamento con il fratello Juliano, in diretta da Brasile.

La commozione di Dayane e i ringraziamenti del fratello Juliano

Juliano Mello è apparso sul maxischermo del salotto del Grande Fratello Vip e prima di dedicarsi interamente alla sorella ha voluto dedicare un messaggio al resto dei concorrenti. In particolare si è rivolto a Rosalinda Cannavò, con la quale Dayane ha instaurato un solido rapporto, e che è stata molto vicina all’amica in questo momento difficile. I ringraziamenti sono stati poi rivolti anche a Tommaso Zorzi per la vicinanza e per il regalo che il giovane ha voluto fare alla figlia della modella. L’influencer ha infatti donato a Dayane il peluche del proprio cane, Gilda, che per lui ha un valore affettivo non indifferente.

Dopo aver ringraziato il resto dei compagni e l’Italia per il supporto dato alla sorella, Juliano e Dayane si sono parlati rivolgendosi parole d’amore. “Come stai? Ti amo tanto, sei la mia vita, stai accanto a papà“, al quale il fratello ha risposto sottolineando quanto sia fiero di lei e della sua forza.

Alfonso Signorini ha voluto concludere questo “incontro” invitando Juliano a Roma per la finale del 1 marzo, qualora l’emergenza sanitaria gli permettesse di venire in Italia. Il ragazzo ha accettato con il sorriso, nella speranza di poter presto riabbracciare l’amata sorella.