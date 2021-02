Diletta Leotta e Can Yaman, coccole e tenerezze: la FOTO è inequivocabile

Diletta Leotta e Can Yaman più uniti che mai, la foto che conferma in maniera inequivocabile il legame tra i due.

Bellissimi, giovani e desiderati, la coppia formata da Diletta Leotta e Can Yaman fa sognare; la giornalista si lascia abbracciare dall’attore turco (celebre ormai anche in Italia) e si perdono in queste manifestazioni d’affetto. Diletta commenta la foto scrivendo: C’era una volta… una favola che la bellissima catanese sta vivendo insieme a bel Can, desiderato e amato non solo da Diletta. I due stanno vivendo dei momenti intensi, pieni di passione e finalmente a quanto pare hanno deciso di uscire allo scoperto. Già qualche giorno fa Can si era esposto sui social postando una delle foto più cliccate di sempre, basti pensare che in 24 ore ha ottenuti milioni di like.

Diletta Leotta e Can Yaman, dove è partito tutto

Coppia pericolosa...così aveva scritto Can settimana scorsa su Instagram accanto alla foto tanto chiacchierata e discussa. I commenti sono tantissimi, la coppia è già super invidiata visto i rispettivi ruoli da sex symbol. Diletta ultimamente era un po’ scomparsa dai social, infatti il penultimo post risale al 23 gennaio quando si stava concedendo una sessione di fitness all’aria aperta. Un momento intenso sicuramente per Diletta per il quale ha preferito mantenere il massimo riserbo prima di ufficializzare la relazione. Una manovra inusuale per la Leotta nazionale che aveva sempre abituato i follower a scatti mozzafiato ed outfit sempre all’ultima moda. Can dal canto suo, ha continuato a postare foto e condividere con i follower delle storie su Instagram, sino all’ultima che risale a 17 ore fa in cui appare in compagnia di alcuni amici, assente la Leotta.

La foto della nuova coppia che spezza le voci su presunti legami tra l’attore e Belen Rodriguez e quella tra Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic.