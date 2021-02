Dolci di Carnevale. Benedetta Rossi ci aiuta: un unico impasto per tante ricette golose

Benedetta Rossi ha sempre la soluzione pronta. Nel video tante ricette e consigli per preparare i dolci di Carnevale con un solo impasto base

Tra una settimana esatta (16 febbraio) terminerà anche questo Carnevale 2021 che abbiamo vissuto in sordina a causa della pandemia in corso, niente festeggiamenti e feste in maschera, sfilate di carri nelle vie dei paesi lungo tutta la Penisola.

C’è però una cosa a cui non abbiamo rinunciato in questo periodo, ovvero la preparazione delle dolci leccornie che proprio il Carnevale porta nelle nostre case e nelle pasticcerie indistintamente tra tutte le regioni. Ogni regione ha le proprie tipicità dolciaria, zeppole, crostoli, chiacchieri, castagnole, ma la lista continua. Come poter realizzare queste ricette con un solo impasto base?

Ci ha pensato la food blogger Benedetta Rossi che in un lungo video postato sula sua pagina Instagram ha realizzato ben 7 preparazioni partendo da una base “neutra”.

Benedetta Fatto in casa, 7 dolci di Carnevale da un unico impasto base

Vediamo come ha realizzato Benedetta Rossi i dolci di Carnevale che stanno addolcendo le giornate di grandi e bambini in questo febbraio di festa in casa.

Impasto base

uovo 1

1 cucchiaio di zucchero

cucchiaio di olio di semi di girasole 1

1 cucchiaio di liquore all’anice (o altro liquore)

la buccia grattugiata di mezzo limone

un pizzico di sale

140 gr di farina 00

Chiacchiere/crostoli

1 sfoglia di impasto base

olio per friggere q.b.

zucchero a velo q.b. per decorare

Frappe

1 sfoglia di impasto base

1 cucchiaino di crema pasticcera per ogni frappa

albume d’uovo per spennellare

Olio per friggere q.b.

Zucchero a velo q.b. per decorare

Roselline di Carnevale

1 sfoglia di impasto base

albume d’uovo per spennellare

olio per friggere q.b.

crema pasticcera q.b.

Ciliegine candite q.b.

zucchero a velo q.b. per decorare

Stelle filanti

1 sfoglia di impasto base

albume d’uovo per spennellare

olio per friggere q.b.

zucchero a velo q.b. per decorare

Ravioli fritti

1 sfoglia di impasto base

100 gr di ricotta

cucchiaio di zucchero 1

30 gr di gocce di cioccolato

olio per friggere q.b.

zucchero a velo q.b. per decorare

Tortelli dolci

1 sfoglia di impasto base

1 cucchiaino di Nutella per tortello

albume d’uovo per spennellare

olio per friggere q.b.

zucchero a velo q.b. per decorare

