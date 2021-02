La fantastica Elena Santarelli condivide una foto su Instagram in cui appare in bikini con un fisico scultoreo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli)

La Santarelli è da infarto sulla barca in un mini bikini nero con le sue gambe infinite e un addome scolpito. Nella didascalia scrive:”Sapore di sale e sapore di mare”, ha voglia di sole e mare la bella showgirl e come darle torto. Melissa Satta commenta con la faccina con gli occhi a cuoricino e Caterina Balivo scrive invece:“Dreaming il tuo fisico”. La Santarelli risponde alla Balivo rivelando il suo segreto:”Un po di sacrificio buono, un pò di sport, tanta acqua e un ottima alimentazione e una tantum cedo alla cucina ignorante e unta”.

LEGGI ANCHE>>>Claudia Gerini intramontabile, una bellezza che non sfiorisce. Che spettacolo FOTO

Elena Santarelli con una camicia da notte da infarto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Maria Pedraza. Fine di un amore ma si propone in una nuova versione – FOTO

La bella showgirl ha condiviso una foto in cui appare con una camicia da notte lunga in seta nera e sui lati è completamente scoperta, spettacolare. Nella didascalia scrive:”Love is in the air”. Tra i commenti d’ammirazione spicca quello di suo marito, Bernardo Corradi che scrive alla moglie:”Ciao, sono un tuo ammiratore..vorrei invitarti a cena..anzi no facciamo a casa così non ti cambi..che così mi sembra vada più che bene”. La Santarelli risponde con la faccina che ride e quella innamorata pazza.

Corradi continua a fare cuori alla moglie che appare bellissima e troppo sexy, deve mettere in chiaro che lui c’è ed è sua moglie. Una punta di gelosia è sempre gradita dal proprio uomo. La Santarelli in un’altra foto fa la spaccata e fa provare non poca invidia per la sua elasticità. Due note donne dello spettacolo commentano, la prima è Flora Canto la moglie di Enrico Brignano che scrive:”ohh lo vedi che vieni al discorso mio..quindi qual è la morale: che io per fare la spaccata me devo operà all’anca”.

La Santarelli ha infatti rivelato che riesce a fare la spaccata grazie al periodo post operatorio dell’anca, in cui ha fatto moltissima riabilitazione. L’altra conduttrice famosa che commenta la foto è Alessia Marcuzzi che scrive:”Muoio…lo sai che è il mio sogno. Stare in spaccata sui muretti e salutare i passanti. Non puoi farmi questo”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli)

La Santarelli risponde ad entrambe scherzando. Non c’è qualcosa ce la bella Santarelli non sappia fare. Alta 1.81 e fa la spaccata a 40 anni con una naturalezza quasi fastidiosa, beata lei. Bella, alta ed elastica il sogno di molte donne.