Elena Santarelli sflila sui tetti di Milano… un inno all’eleganza – VIDEO

Elena Santarelli ha pubblicato sui social un video nel quale sflila con il tramonto milanese sullo sfondo e anche stavolta è una carezza per gli occhi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli)

Non si può non restare abbagliati dall’eleganza e l’armonia delle forme di Elena Santarelli. La showgirl ha incantato i suoi tanti fan di Instagram con un video in cui a piedi nudi sembra voler sfilare usando l’incantevole tramonto di Milano come passerella. L’abito scelto è di una semplicità disarmante e riesce ad adattarsi perfettamente alle sue curve sinuose assecondandone il movimento. L’outif è infatti composto da un vestito lungo che le scende morbido lungo le gambe eteree e da una collana, unico accessorio a cui è consentito accostarsi a tanta bellezza. Lo sguardo deciso e il sorriso di chi compie un gesto quasi naturale data l’innata eleganza completano un’immagine da sogno che fa a gara con lo skyline del capoluogo lombardo.

LEGGI ANCHE -> Carolina Casiraghi nuda allo specchio, lo slip c’è ma non si vede – FOTO

La vita privata di Elena Santarelli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli)

LEGGI ANCHE -> Federica Nargi e la scollatura che non ti aspetti, che fuoriclasse – FOTO

Elena Santarelli pur essendo giovanissima ha una lunga carriera alle spalle che le ha permesso di diventare uno dei personaggi più noti ed amati del piccolo schermo. Dal 2006 è legata sentimentalmente all’ex calciatore Bernardo Corradi. Un amore che li ha portati sull’altare nel 2014 e a condividere la gioia di due figli Giacomo di 11 anni e Greta Lucia di 4. Una vita da copertina che però ha dovuto fare i conti con momenti di estrema sofferenza nati a seguito della diagnosi di tumore fatta proprio sul loro primogenito. Un dolore affrontato da Elena e Bernardo con coraggio e caparbietà per supportare e assicurare sempre un sorriso al loro piccolo ometto. La loro battaglia è durata ben 2 anni ma che per fortuna alla fine ha visto il piccolo Giacomo uscirne vincitore.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli)

Questo periodo straziante che la showgirl ha vissuto è stato poi raccontato nel libro “Una mamma lo sa” il cui ricavato è andato a Progetto Heal, la Onlus che aiuta i genitori con figli colpiti da tumore celebrale.