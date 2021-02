Da sempre Eleonora Giorgi è una star dello spettacolo. Nel corso degli anni Ornella Muti e la sorella minore sono state le sue antagoniste.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da EleonoraGiorgi (@eleonoragiorgiofficial)

Una bionda, una mora. Entrambe dive dello spettacolo. Eleonora Giorgi e Ornella Muti hanno da sempre conquistato il pubblico per il loro carisma e la loro bellezza. Spesso i fan non sapevano scegliere la loro preferita. Verso i 66 anni, Ornella, e i 68, Eleonora, le due sono da sempre antagoniste. Non solo nell’ambito professionale ma anche in quello personale. Entrambe erano attratte da Adriano Celentano. Eleonora ha confessato di essere stata molto interessata al cantante, in particolare nel periodo che hanno condiviso sul set della pellicola “Mani di velluto”. Tuttavia tra i due non è mai accaduto nulla.

Diverso invece per Ornella. Qualche anno fa Celentano ha ammesso il grande amore che ha unito i due. Colleghi nel film “Innamorato Pazzo” il cantante, entrato in crisi con la consorte, si era avvicinato alla Muti.

LEGGI ANCHE > Eleonora Giorgi: “Io in fin di vita”, il motivo assurdo

Giorgi star dello spettacolo: la gelosia per la sorella minore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ornella Muti (@ornellamuti)

LEGGI ANCHE > Eleonora Giorgi ricorda con affetto Angelo Rizzoli: “Mi amava e mi ha aiutata”

Sia Ornella che Eleonora hanno una sorella. Si tratta rispettivamente di Claudia, anche lei attiva nel mondo dello spettacolo, e di Beatrice. In particolare è stata la Giorgi ha parlare del controverso rapporto con la sorella più giovane. Sembrerebbe che sia la sua bellezza ad aver destato alcuni complessi in Eleonora. L’attrice ha confessato di averle tagliato una ciocca di capelli biondi nell’adolescenza per poi consegnarla a un parrucchiere. La richiesta: avere i capelli come Beatrice.

Inoltre le due dive hanno vissuto entrambe alti e bassi nel corso degli anni. Tra lutti e criticità si sono risollevate a seguito di un percorso psicologico. Tempo fa si erano raccontate ai microfoni delle Iene. Un’intervista in cui erano emerso l’affetto e la stima reciproca tra le due attrici.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da EleonoraGiorgi (@eleonoragiorgiofficial)

Di seguito si sono aperte raccontando i periodi più difficili della loro vita per poi passare al tema dei loro ritocchi dal chirurgo. Entrambe mamme e nonne, hanno dichiarato di aver ritrovato finalmente la pace.