Elettra Lamborghini: storia della fine di un’amicizia. Cancellato anche dal video

Elettra Lamborghini. La popolare ereditiera e cantante non ha gradito la caduta di stile dell’influencer Iconize che porta gli strascichi di un gesto non perdonato

Ricordate lo scandalo Iconize? Il noto influencer, al secolo Marco Ferrero, è l’ex fidanzato di Tommaso Zorzi. E’ stato investito da una valanga di critiche che hanno compromesso fortemente la sua carriera e la sua vita privata. Il giovane, infatti, per farsi pubblicità e mettere il focus sui propri canali social, incrementando pubblico e giocandosi la carta della pietà, aveva inscenato un’aggressione mai avvenuta.

E’ apparso con un occhio nero dicendo che alcune persone lo avevano picchiato mentre era a spasso con il proprio cane, adducendo di essere stato vittima di un attacco omofobo. Grande solidarietà da tutti i fronti che lo hanno portato a varie ospitate in tv, comprese nelle trasmissioni di Barbara D’Urso. Fino al momento che è stato sbugiardato dall’amica Soleil Sorge, altra influencer, ex partecipante de L’Isola dei famosi.

L’occhio nero se l’era procurato da solo, era tutta una recita che Iconize aveva raccontato di architettare, non pensando che sarebbe stato smascherato. Ne è conseguita una pioggia di polemiche, chiusura del profilo Instagram (adesso riaperto), una perdita immane di follower e marcia indietro degli sponsor. Un vero suicidio mediatico.

Cosa c’entra Elettra Lamborghini? Era una delle migliori amiche di Iconize. Come ha reagito la nota cantante?

Elettra Lamborghini cancella letteralmente Iconize dalla sua vita

Elettra Lamborghini, vicina realmente alle questioni riguardo la comunità LGBTQ+, non ha gradito la trovata di Iconize, suo (ex) amico.

Durante il suo programma Elettra (E il resto scompare), in onda su Discovery ha mostrato un video in cui c’erano svariati amici che ballavano in barca, tra questi anche l’influencer. Il suo volto però è stato pixellato, cancellato tanto da renderlo irriconoscibile. E’ la prova lampante che Elettra non abbia affatto perdonato Iconize per la sua caduta di stile.

Il ragazzo ha così commentato: “Mi dispiace ma non posso più chiamarla migliore amica. Gli amici ti stanno vicino se fai una stronzat*, un passo falso, un errore.” Poi continua: “La trovo una grande infamata. Lo ha fatto per marketing perché poteva omettermi dalla puntata, invece è andata a ripescare una clip di due secondi (in una trasmissione che dura mezzora) che tra l’altro avevo fatto io”.

Anche ai fan non è sfuggita la cosa. Sul profilo di Iconize c’è chi chiede: “Perché Elettra ti ha pixellato nel video del matrimonio?” Le risposte sono impietose: “Sì, per la finta aggressione di Marco”, “Perché è un pagliaccio”, “Sperando che sparisca presto dai social. Nessuno ti c*ga più. Compri follower ma continuano a scendere. Pseudo personaggio da 4 soldi, che adesso non vale manco un centesimo. La gente come te è la rovina di questo mondo. Viva le persone per bene, massima solidarietà a quelle persone che soffrono di bullismo, ma non a te. Mi fai pena soltanto per una cosa, ovvero di aver finto e lucrato una sceneggiata. Vergognati!”