Emma Marrone momenti di paura per la famosa cantante-FOTO

Emma Marrone condivide una foto di se in primo piano e scrive:”stasera ho avuto paura..ed è stato bellissimo. A presto belli miei”. La cantante non parla di una paura fisica o per qualcosa di grave. Infatti si riferisce alla sensazione di emozione forte provata di nuovo prima di esibirsi davanti al pubblico di Rtl1025. Finalmente torna a provare quella sensazione magnifica di esibirsi e cantare davanti alle persone.

Per la musica non è stato un anno facile, ma si riparte

A causa della pandemia causata dal coronavirus molti ambiti sono stati penalizzati, uno di questi è la musica dal vivo nello specifico. Non si sono potuti tenere i solito concerti pieni di fan pronti ad acclamare i loro idoli cantando le canzoni preferite insieme. Una perdita enorme sia per i cantanti che per il popolo che amava ascoltare la musica dal vivo. Piano piano come ogni cosa, ci stiamo riprendendo e anche la musica torna a rimbombare nei cuori degli appassionati. Emma Marrone si emoziona finalmente quando è tornata sul palco l’altra sera.

Ospite a Rtl1025 ha cantato i suoi brani per tutti i fan che hanno prontamente ricondiviso sui social la sua esibizione più volte. La Marrone ha spiegato di aver provato di nuovo quelle magiche sensazioni che si hanno prima di esibirsi per il pubblico. Ha detto che è stato bellissimo riprovare tutto questo di nuovo. Anche la sua amica e collega Alessandra Amoroso l’ha seguita da casa e ha commentato sotto il post scrivendo:”é stato emozionante…grazie”.

Il prossimo passo verso la normalità è il Festival di Sanremo che si avvicina, sarà come sempre a marzo. Per mesi hanno dibattuto molto sulla sua programmazione. Tuttavia è stato dato il via libera, le persone hanno bisogno di musica, hanno bisogno di svagarsi e non pensare al terribile momento che stiamo vivendo.