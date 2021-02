Fabrizio Corona e Asia Argento, quella mano che scende fin giù – FOTO

Fabrizio Corona e Asia Argento di nuovo insieme su Instagram con una foto molto spinta. Volano le allusioni con provocazione

Fabrizio Corona è sempre stato un uomo che divide. O ti piace oppure lo odi. È sempre stato così fin da quando era all’apice del suo successo, rinominato il re dei paparazzi, quando viveva la favola con Nina Moric, quando si sono lasciati, quando sono iniziati i problemi con la giustizia e così via fino a tutte le altre pagine della sua vita che come un vero vip, d quelli che lui fotografava, si sono consumate sempre tra tv e giornali.

Corona è ancora agli arresti domiciliari ma i riflettori su di lui non si spengono mai e lui, del resto, fa di tutto per non farli spegnere. Sa come usare i social e far parlare di sé. E l’ultima “trovata” riguarda la sfera amorosa.

Un ritorno di fiamma con la sua ex, non Nina Moric o Silvia Provvedi, ma Asia Argento. Le foto dei loro baci appassionati hanno fatto in pochissimo tempo il giro del web e lui in una intervista a Novella 2000 ha detto: “Lei ogni quindici giorni viene a casa mia a Milano, a dormire da me, con me… Siamo amici con turbamento”. Un’amicizia molto speciale che ora sforna un’altra foto molto molto spinta.

Fabrizio Corona e Asia Argento, la FOTO spinta e le allusioni

La storia tra Fabrizio Corna e Asia Argento si tinge di una nuova foto social. Il re dei paparazzi e l’attrice si abbracciano. Lui dietro di lei sorridente, lei con la sigaretta tra le mani e una smorfia.

Vestiti di nero e in versione un po’ punk. Il braccio di lui l’abbraccia ma la sua mano scende fin giù, dritta nelle parti intime di Asia e lei mette la sua mano su quella di Fabrizio.

Lui a corredo dello scatto scrive una sola parola “TROUBLE” ovvero “guaio”. A cosa vuole alludere? Di certo sia la foto che la specifica sono molto spinti ma non bisogna dimenticare che Corona è il re della provocazione e sa come far parlare di lui. “A 50 anni o poco meno non puoi pensare di ricrearti una vita” ha spiegato Fabrizio Corona a Novella 2000.

“Accetti quello che arriva, godi di quello che arriva, certi progetti, la famiglia, i figli, sei già oltre. Io credo che per Asia e me sia così: ci vogliamo bene, stiamo bene quando ci ritroviamo, ma senza progetti precisi”. Insomma la cosa è piuttosto chiara e non serve aggiungere altro.