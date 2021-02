Federica Nargi e la scollatura che non ti aspetti, che fuoriclasse – FOTO

Federica Nargi stende i followers di Instagram con una scollatura mai vista: la magliettina trasparente fa sognare

La scollatura sfoggiata da Federica Nargi è davvero a luci rosse. La splendida modella, compagna di Alessandro Matri, ha segnato un gol pazzesco con il suo ultimo scatto. La magliettina bianca, caratterizzata da un profondo scollo a V, mette in evidenza le abbondanti curve: il décolleté dell’ex velina, a malapena contenuto, cattura l’attenzione di tutti. La bella romana si riconferma una fuoriclasse in piena regola. Il post, in breve tempo, ha raggiunto quota 50mila likes, e altrettanti commenti. “Sei bellissima” – scrive qualcuno, mentre qualcun altro aggiunge – “Sei la luce in fondo al tunnel“.

Federica Nargi, la FOTO con la famiglia al completo, esplosione di dolcezza

Il più grande successo, nella vita di Federica Nargi, è senza dubbio la sua famiglia. La splendida modella, in uno degli ultimi post su Instagram, ha deciso di condividere con i followers l’amore smisurato per i suoi affetti. Nella foto, l’ex velina è accanto al compagno Alessandro Matri: i due hanno tra le braccia le loro figlie, Sofia e Beatrice.

“Il regalo più bello?? Racchiuso tutto in questa foto“, si legge nella didascalia dell’immagine, scattata in occasione del 31esimo compleanno di Federica. L’amore fra la Nargi e il calciatore, che dura da oltre dieci anni, si è consolidato ulteriormente dopo la nascita delle bambine. I fan attendono solamente che Alessandro faccia la proposta di matrimonio alla sua Federica.

Gli utenti, nei commenti, ne hanno approfittato per fare i loro complimenti all’ex velina. “Siete bellissimi, auguri“, “Che famiglia meravigliosa. Sempre uniti, semplici“, scrivono alla loro beniamina, riempiendola di lodi.