Federica Panicucci: casa da sogno a Milano, arredamento elegantissimo

Casa da urlo per Federica Panicucci. La conduttrice vive in una pregia dimora situata a Milano. Si tratta di un attico.

Attico mozzafiato per Federica Panicucci. La sua casa desta interesse nei suoi fan. Situata nel cuore di Milano, online emergono alcuni scatti dell’abitazione. Un grande terrazzo con prato sintetico, nel quale i suoi figli si dilettano a passare il tempo, domina la casa. Dal design moderno, l’arredamento è elegante e raffinato. Filo conduttore è la tonalità del bianco che rende luminosi gli spazi. Linee essenziali per la cucina, soggiorno impreziosito da uno scenico divano ad angolo color panna e da un tavolo di cristallo.

Sopra il sofà in vista cuscini con alcune stampe di Federica. Immancabile il dettaglio del camino che rende l’ambiente intimo e sofisticato. Anche la camera da letto è molto raffinata. Al muro appoggiato un prezioso specchio verticale argentato davanti al quale Federica spesso si mostra spesso sui social intenta a specchiarsi.

Federica Panicucci: abitazione elegante rispecchia la sua personalità

In ogni angolo della casa presenti vasi decorativi d’argento fiori bianchi e rose e libri decorativi. La maggior parte degli scatti dell’abitazione sono emersi durante il periodo di lockdown. La conduttrice ha condiviso sulla pagina Instagram molti momenti di vita quotidiana passati nella sua casa.

La biondissima, Federica è molto seguita sui social. Il suo account vanta 1 milione di folllower. In molte foto si mostra al fianco del compagno Marco Bacini. In ogni scatto è bellissima. Nonostante i 53 anni, è nata nel 1967 in Toscana, sfoggia un fisico mozzafiato. La conduttrice del programma mattutina in onda su Canale 5, ha due splendidi figli avuti dalle precedenti nozze con Marco Margetta, dj dal quale si è divisa nel 2015.

Ora è felice come non mai al fianco del compagno con il quale condivide il meraviglioso appartamento. Da sempre è nota la sua passione per la moda e per il design.