Ferragnez, la cameretta di Leo divide: web in subbuglio

I Ferragnez come sempre fanno parlare di loro e dividono. Pioggia di like per il nuovo arredamento ma anche tante critiche

Periodo di cambiamenti in casa Ferragnez. A breve Chiara e Federico diventeranno genitori bis, pronti ad accogliere tra le loro braccia la loro piccola, la secondogenita di cui ancora non si conosce il nome. Il piccolo Leone così non sarà più solo. La famiglia di allarga e la casa, a Milano City Life, cambia anche aspetto.

Da pochissimo è stata ultimata la cameretta di Leone e come sempre mamma Chiara Ferragni l’ha mostrata con tanto orgoglio. Una stanza da sogno, quasi da principino reale quella creata per il primogenito di casa Lucia. Un letto con dei tendaggi dal lato, quadretti, specchi, peluche con decorazioni e forme geometrice.

Tutto perfetto insomma ma il web cosa ne pensa? “Leo’s new room is finally ready” (“La nuova stanza di Leo è finalmente pronta”) ha scritto l’influencer numero uno al mondo sul suo profilo Instagram e giù oltre mille commenti.

Ferragnez, like a pioggia e critiche per la cameretta di Leo

Ci mettono poco ad arrivare i commenti sotto al post di Chiara Ferragni che presenta al suo folto pubblico la cameretta del suo Leo. Molti anche i volti noti dello spettacolo che commentano come Simona Ventura che scrive subito “stupenda”.

Poi però arrivano i “comuni mortali” che celebrano certo la bellezza ma precisano: “La camera di Leo è grande come tutta casa mia” e a seguire: “forse anche più grande”. E poi ci sono i dubbi su tutta l’organizzazione.

“Ma il bambino dorme sul divano?” fa sorgere il dubbio un utente e a seguire “Mah insomma per un bambino così piccolo mi pare un attimo impegnativa.. tendaggi, cuscini, piena di spigoli .. ma poi tutti sti divanetti?”. E ancora “Troppa stoffa, troppa polvere sopra ai baldacchini” e c’è chi la vede troppo perfetta da considerarla quasi rigorosa: “Più che una cameretta da bambini sembra una stanza di un museo”, ed infine “il tappeto è l’unica cosa che fa pensare sia una cameretta da bimbi…posso dirlo?”.

Ovviamente non mancano gli apprezzamenti come i “bellissima” che si rincorrono ed i “I love it” con oltre 872 mila like. Come sempre i Ferragnez lasciano il segno e c’è già chi si chiede “Come sarà allora la cameretta della bambina?”.