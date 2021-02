Flavio Briatore: il cambio di look alla moda lo riporta nel passato – FOTO

Il nuovo look sfoggiato dall’imprenditore Flavio Briatore sembra averlo riportato indietro a 10 anni fa: la moda ne fa subito tesoro.

Il noto imprenditore italiano nativo di Verzuolo, Flavio Briatore, ha sfoggiato un nuovo look anti-invecchiamento. E, grazie a tale proposito improvviso, sembra aver attirato notevolmente l’attenzione su di sé. Avendo da sempre preferito un taglio di capelli che non fosse troppo corto ma che si adattasse al modo di pettinare proprio del vento, ha deciso di dare una sapiente svolta. Vediamo di scoprirne di più.

Flavio Briatore il taglio di capelli che ringiovanisce o “il look che riporta agli anni d’oro“

Che dire, “Un passaggio dal parrucchiere” davvero degno di nota. D’altronde dopo aver spento le settanta candeline Flavio potrebbe aver accusato, seppur goliardicamente come suo solito, una crisi che stavolta fa ben oltre la mezza età. Eppure non si lascia assolutamente scoraggiare mostrando prontamente su Instagram il risultato di questo suo nuovo, ed assai vintage, modo d’apparire non senza una grande dose d’orgoglio.

Dunque è stata privilegiata l’idea di tagliare più del dovuto e di sfoggiare un taglio di capelli molto più corto del solito. Che questa decisione dia inizio ad una nuova epoca e che lo riporti ai tempi della sua gioventù è un dettaglio che di sicuro soltanto i suoi seguaci sapranno cogliere più doviziosamente.

Chissà che ora alla volta della Francia, ed in questo caso di Nizza, si potrebbe quasi ipotizzare che nel suo animo risieda la speranza di far breccia su un cuore romantico. Eppure dai suoi ultimi post sulla piattaforma tutto potrebbe invece far pensare l’esatto contrario, ovvero ad un ipotetico e futuro ritorno di fiamma con l’ex moglie Elisabetta Gregoraci…