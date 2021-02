La forma del pollice rivela la tua personalità. Fai il test e scopri chi sei

La forma del pollice può rivelare alcuni aspetti della tua personalità. Ne esistono cinque tipi diversi. Fai il test e scopri di più

Hai mai pensato che la forma del tuo pollice possa essere un indicatore della tua personalità? Ebbene si, alcune caratteristiche fisiche che sono diverse da persona in persona, possono “smascherare” dei dati significativi sul temperamento di ognuno di noi.

Osserva bene le tue mani. Esistono ben 5 tipi diversi di forma di pollice. Come definiresti la tua? Dai un’occhiata all’immagine qui in basso e paragonala alla realtà, dopo leggi il risultato.

Questo semplice test visivo della personalità ha lo scopo di allietarvi e darvi qualche risposta in più, non ha nessuna validità scientifica.

Test della personalità: scopri chi sei in base alla forma del tuo pollice

L’immagine qui in alto vi propone le 5 principali forme di pollice. Quale assomiglia di più alla vostra? Rispondete onestamente e poi leggete le caratteristiche che descrivono meglio la vostra personalità.

Tipologia A: falange superiore è uguale a quella inferiore

Cerchi sempre l’equilibrio e lo scopo della tua vita è raggiungere l’armonia e la pace. Affronti i problemi con coraggio, le persone che ti circondano sono sempre tranquille in tua presenza perchè sai metterle a loro agio. Non ti lasci scomporre dalle avversità ma le affronti in maniera analitica e senza vacillare.

Tipologia B: falange superiore è più grande di quella inferiore

Apprezzi i piccoli piaceri della vita: lo stare in famiglia, una passeggiata nella natura, la compagnia di un amico. Calmo, tranquillo con i piedi per terra, tuttavia mai banale e noioso. Sei un idealista e hai un grande senso del dovere e dell’onestà.

Tipologia C: La falange superiore è più piccola di quella inferiore

Il detto “chi si accontenta, gode” non fa per te. Miri sempre in alto, sei un sognatore, stacanovista e hai un forte desiderio di eccellere e primeggiare in tutto quello che fai, tuttavia non sei superbo ma mantieni un alto livello di umiltà e coerenza.

Tipologia D: pollice è flessibile

Lo spirito di adattamento è la caratteristica che ti descrive maggiormente. Accetti le novità e i cambiamenti con energia e grinta, prova di una mentalità aperta che accetta l’evoluzione delle situazioni che, di volta in volta, ti si presentano. Hai un atteggiamento sereno e poco critico, sfrutti al massimo ogni nuova opportunità.

Tipologia E: pollice rigido e inflessibile

Determinato, onesto, quando ti poni un obiettivo difficilmente ti tiri indietro e mantieni la parola data. Stacanovista, sul lavoro sei una certezza assoluta di efficienza. In amore e in amicizia sei molto leale e affidabile. Sicuramente ispiri fiducia in tutti quelli che ti circondano.