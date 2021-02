Gracia De Torres in topless con Miss fashion designer: momenti indimenticabili – FOTO

Gracia De Torres incanta il popolo di Instagram, con una prima foto in topless in compagnia di un’amica inseparabile e ultra sensuale: poi il delirio

La supermodella spagnola, Gracia De Torres accende gli entusiasmi del popolo di Instagram e regala ai suoi, uno spettacolo di bellezza travolgente. Non è sola stavolta, ma in compagnia di un’amica speciale che ha rappresentato tanto per lei, oltre ad aver sposato progetti di vita molto simili.

E’ sbarcata in Italia, quanto meno ce lo aspettavamo, ma non ha impiegato molto tempo ad entrare nelle “grazie” del suo pubblico. Ad oggi i maggiori scatti di vita, di Gracia, li possiamo rinvenire sui social network, dove mostra tutti i riflessi di una sensualità da “leccarsi i baffi”.

Chissà se il marito e cestista professionista, Daniele Sandri facesse trasparire un filo di gelosia, di fronte ad un “terremoto” ultra accattivante, che fa innamorare al primo colpo. A quanto pare tra la coppia non esistono di questi problemi, in quanto sanno, ogni volta come ritrovarsi e far valere i riflessi d’amore, come se fosse “scoccata” la prima scintilla

Gracia De Torres, una serie di foto tra malizia e trasgressività: la “storia” si fa in due

La splendida super modella di origini iberiche, Gracia De Torres non ha badato a sentimentalismi, nell’ultima serie di foto, pubblicata su Instagram, in ricordo dei momenti di “tenera” età, trascorsi in compagnia di un’inseparabile amica.

Per Gracia il buongiorno si vede dal mattino, quando “luccica” solitaria di sensualità. Ma non è da meno, quando condivide i momenti più belli e indimenticabili in “dolcissima” e raffinatissima compagnia.

Stavolta a finire sotto i riflettori dei un profilo instagram, che abbonda di likes e approvazioni è Veronica Morales, attrice, modella e fashion blogger. Nonchè inseparabile amica di sguardi, discussioni e ubriachezze. Ecco dunque Gracia pubblicare un remake di foto del passato, di quando le due giovanissime mostravano i lati più accattivanti del loro aspetto fisico.

Come in topless al mare, così in discoteca, tra outfit trasparenti e pose “bollenti” che lasciano i fan a bocca asciutta. Insomma se vi capita di scorrere tra le foto di due “anime gemelle”, fatte l’una per l’altra, siamo certi che non ve ne pentirete!