Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 10 febbraio: Federico convince Umberto (di nuovo)

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 10 febbraio: Ludovica continua a notare atteggiamenti strani da parte di Umberto Guarnieri.

Pietro sta iniziando a provare qualcosa per Stefania, Vittorio è sempre più preso da Beatrice, Gabriella è insicura riguardo ai suoi sentimenti per Cosimo e Salvatore vuole riconquistare il suo amore. A pochi giorni da San Valentino, la situazione sentimentale all’interno del Paradiso non è mai stata così complicata. Nel frattempo Ludovica nota che Umberto Guarnieri si comporta in modo molto sospetto. Il ricco affarista sembra avere un debole per Federico e cede facilmente alle sue richieste. Che ci sia dietro qualcosa di più?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 10 febbraio: cosa fanno Ludovica e Marcello?

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Pietro chiederà aiuto a Vittorio su come comportarsi cin Stefania. Su indicazione dello zio, il ragazzo comincerà a fare una spietata corte alla giovane commessa. Nel frattempo Salvatore si confronterà con Anna, cugina di Gabriella, scoprendo che i suoi sospetti erano fondati: la stilista prova ancora qualcosa per lui.

Silvia confesserò poi a Federico di voler partire per un po’: la sua meta sembra essere Parigi, dove abita Nicoletta. Intanto il ragazzo è impegnato a mettere a segno un altro colpo: grazie alla sua intercessione, Ludovica potrà partecipare al matrimonio di Cosimo e Gabriella.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo infine che Ludovica e Marcello saranno impegnati in alcuni affari loschi. Cosa stanno combinando i due amici?