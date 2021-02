Imbarazzo a I Fatti Vostri, signora confonde gioco: “Ho chiamato la Clerici”

Imbarazzo nello studio de I fatti vostri. Una telespettatore si rifiuta di giocare con Magalli dichiarando aver contattato lo studio per parlare con Antonella Clerici. Risate tra il pubblico.

Sono tantissimi gli anni che il programma I fatti vostri conquista il pubblico. Condotto da molto tempo da Giancarlo Magalli, è il suo format familiare a catturare la scena.

In onda di mattina su Rai 2, per l’edizione di quest’anno, accanto al conduttore, spicca la figura di Samantha Togni, insegnante di Ballando con le Stelle lo scorso anno. Passando dal ruolo di ballerina a quello di conduttrice, la Togni sta conquistando i fan mostrandosi in grande armonia con Magalli. Ieri è avvenuto un divertente aneddoto durante lo spazio relativo ai giochi via telefono con gli telespettatori.

Il conduttore ha preso una chiamata che ha gettato lo studio nelle risate. Dall’altra parte della cornetta una spettatrice confusa che, sentendo la sua voce, ha dichiarato di non voler parlare con lui ma bensì con Antonella Clerici.

I Fatti vostri, gaffe da parte di una signora: la reazione divertita di Magalli

“Ma che gioco è? Quello de I Fatti Vostri?”, la domanda spaesata della signora che pensavo di aver contattato un altro programma. Tra lo stupore e l’imbarazzo, il conduttore ha ribattuto: “Assolutamente! Lei ha chiamato per la Clerici? Non so..”. La signora, di nome Angela, incalza il conduttore chiedendo di parlare con Antonella. A quel punto Magalli si scatena divertito commentando: “Ma le sembro la Clerici”.

In studio scoppiano le risate. Tra queste emerge anche quella della Togni. Il conduttore invita la signora a intraprendere il gioco lo stesso. Dopo aver provato a condurre la sfida la signora perde. Il comportamento esilarante della signora ha destato l’interesse del pubblico divertito dal siparietto venutosi a creare.

Un scena che riporta alla mente la storica chiamata dei fratelli Cappone a Paolo Bonolis avvenuta nel 1998. Uno scherzo che ha segnato la storia della televisione italiana.