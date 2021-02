Una ragazza di 25 anni è morta nei giorni scorsi dopo essere stata azzannata nel sonno dal cane randagio che aveva deciso di portare a casa.

Azzannata e uccisa dal cane che aveva salvato dalla strada portandolo in casa. Questo il tragico destino di una ragazza di soli 25 anni che viveva a Birmingham, In Inghilterra. Secondo quanto ricostruito, la giovane sarebbe stata attaccata dal cane, uno Staffordshire Bull Terrier, mentre dormiva. A fare la terribile scoperta sarebbe stato un parente che ha poi lanciato l’allarme. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei medici giunti presso l’abitazione della ragazza, ritrovata senza vita.

Dramma in Inghilterra, dove una ragazza è stata azzannata e uccisa dal suo cane nella giornata di venerdì 5 febbraio. La vittima è Keira Ladlow, 25enne che gestiva un bar a Birmingham, in Inghilterra. Stando alle prime ricostruzioni, come riporta la redazione di Metro.co.uk, la giovane sarebbe stata azzannata dal cane, che si ritiene essere uno Staffordshire Bull Terrier, mentre dormiva a letto. A trovare il corpo della 25enne, che al momento della tragedia era sola in casa, sarebbe stato un parente il quale ha subito chiamato i soccorsi.

Giunti presso l’abitazione, i paramedici non hanno potuto far nulla per la 25enne, di cui è stato dichiarato sul posto il decesso. Troppo gravi le ferite riportate in seguito all’attacco. Intervenuti anche gli agenti della polizia di Birmingham che ha avviato le indagini per ricostruire con esattezza l’accaduto. Il cane è stato preso in consegna dalle autorità che avrebbero deciso, come riporta Metro.co.uk, di abbatterlo.

Keira, secondo i racconti dei suoi parenti, aveva trovato l’animale randagio in un giardino ed aveva deciso di adottarlo dato che pochi mesi prima il suo cane era morto a causa di un cancro. La ragazza, spiegano i parenti, era una ragazza solare che amava molto gli animali.