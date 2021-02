Jolanda De Rienzo in lingerie, il reggiseno sta per esplodere – FOTO

Jolanda De Rienzo omaggia i follower con alcuni scatti bollenti: la sexy lingerie non riesce a trattenere le curve. Magnifica.

Jolanda De Rienzo stavolta ha esagerato! Il dietro le quinte dello shooting in lingerie è una bomba pronta per scoppiare. Nero, in pizzo e con qualche trasparenza, così è il completino intimo che indossa la De Rienzo. Gli scatti sono a rischio censura: il reggiseno infatti è piccolo e rischia di esplodere nel seno della sexy giornalista. Nonostante questo incidente, la De Rienzo si lascia immortalare con estrema disinvoltura e sicurezza. Sguardo rivolto verso il basso e capelli ad onde morbide – le beach waves – che le occultano metà viso creando un effetto suggestivo. Make-up poco marcato e labbra rosso fuoco che si abbina allo smalto e al contempo crea un contrasto con la lingerie total black. Il risultato è impeccabile.

Jolanda De Rienzo mette a nudo le sue paure

Ogni giorno una foto, così Jolanda ha proposto alcuni scatti dello shooting in lingerie ma la stessa ammette che questo è solo una piccola anticipazione: Di queste splendide foto del servizio fotografico ne ho pubblicate solo una parte…

Perché non mi accettavo❗️. Difficile pensare che una donna focosa e sensuale come Jolandona non si accetti. Ecco un altro backstage sincero della mia vita…ora ho “la forza di pubblicare”, sono più forte e posso combattere anche gli haters.

Un messaggio che merita tanta stima nei confronti di una donna che ha palesato le sue fragilità così pubblicamente.