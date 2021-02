Juliana Moreira per le strade di Milano con un abito mozzafiato-FOTO

La bellissima Juliana Moreira ha condiviso una foto mentre cammina per le strade di Milano con un abito sensuale nero

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juliana Moreira-Stoppa (@julianamoreiraofficial)

La Moreira indossa un abito nero di pizzo che lascia l’addome scoperto, bellissima per le strade di Milano con questo outfit che slancia la sua figura. Tutti commentano la sua bellezza e il suo sembrare una principessa. Tra i commenti però ne appare uno molto strano che infatti neanche la Moreira comprende. Un’utente donna scrive:”Ma tu guarda il finto orfanello come sta lavorano duramente. ma come si fa ad essere così stupidi, è facilissimo imbrogliarlo, bastano pochi commenti e fa esattamente quello che volevo”.

La Moreira risponde:”non capisco il tuo messaggio”. La donna spiega poi che non è rivolto a lei ma ad una persona che la segue. Davvero curioso, forse una moglie gelosa che incastra il marito.

LEGGI ANCHE>>>Elena Santarelli bellissima in bikini a bordo di una barca, il fisico è mozzafiato-FOTO

Juliana Moreira eterna bambina insieme ai suoi figli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juliana Moreira-Stoppa (@julianamoreiraofficial)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Maria Pedraza. Fine di un amore ma si propone in una nuova versione – FOTO

La Moreira annuncia la riapertura del Aero Gravity per i bambini dai 4 ai 17 anni. Lei scherza scrivendo:”Meno male ne ho appena compiuti 16″. Nella didascalia scrive poi:”io non sono paracadutista come Edoardo Stoppa o come tanti altri nostri amici, ma mi sono innamorata di questa disciplina e non vedo l’ora che tutto riprenda alla normalità per poter girare il mondo e volare qui dai nostri amici del aerogravity e in tante altre parti”.

Alla famiglia Moreira-Stoppa, piacciono le sfide e le attività divertenti e difficili. Stoppa ama mettersi alla prova sempre con nuove sfide e la moglie lo segue anche se non in tutto. D’altronde alcune discipline sono davvero difficili e pericolose, insomma non per tutti quanti specialmente non per chi ha paura dell’altezza.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juliana Moreira-Stoppa (@julianamoreiraofficial)

Ci sono però attività riservate ai bambini che son più semplici e sicuri e allora la Moreira ne approfitta e ci prova. Infondo se lo fanno i bambini di 4 anni perché non dovrebbe farlo lei che ha 30 e passa anni. Può essere invece un’esperienza bellissima che cambia la vita.