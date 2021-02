Lotto, quaterna fortunata: con un euro portato a casa un maxi premio

È bastato puntare appena un euro ad un fortunato giocatore per portare a casa grazie ad una quaterna un maxi premio al gioco del lotto

È stato un sabato davvero speciale quello vissuto da un misterioso giocatore di Rimini che puntando appena un euro al gioco del lotto ha centrato una fortunata quaterna. L’agenzia Agimeg ha reso noto che la fortunata combinazione centrata sulla ruota Nazionale ha permesso di portare a casa il bottino più alto dell’estrazione di sabato 6 febbraio. Del vincitore ovviamente non si conosce l’identità. Del fortunato si sa soltanto che ha giocato il suo biglietto a Cattolica, nella provincia del capoluogo romagnolo e che la puntata è stata di appena un euro. A fronte di un investimento tanto esiguo il giocatore è riuscito a portarsi a casa un premio di ben 62.250 euro. Una cifra considerevole se si tiene conto del periodo storico che viviamo e di quanto sia difficile azzeccare una quaterna giocando al lotto.

LEGGI ANCHE -> L’OMS torna da Wuhan: altamente improbabile la fuga da laboratorio

I “colleghi” del fortunato che ha centrato una quaterna al lotto

LEGGI ANCHE -> 25enne uccisa dal suo cane: emergono differenti versioni sul loro rapporto

Il fortunato giocatore di Cattolica non è l’unico ad aver vissuto un fine settimana particolarmente felice grazie alla vincita di un biglietto giocato al lotto. Anche un altro anonimo della provincia di Salerno ha dormito certamente sogni più sereni dopo aver centrato una quaterna su cinque numeri giocati sulla ruota di Torino. In questo caso la cifra incassata è stata di 50.596 euro. Si piazza al terzo posto di questa insolita e fortunata classifica dell’estrazione del lotto effettuata sabato 6 febbraio uno scommettitore dei Giardini Naxox in provincia di Messina. In questo caso grazie ad una giocata sulla ruota di Palermo la vincita è stata di ben 45 mila euro.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

L’Emilia Romagna è stata generosa anche nell’estrazione del 10eLotto permettendo ad un fortunato di portare a casa 50 mila euro grazie a 9 numeri sui quali sono stati puntati solo 2 euro.