Luca Laurenti, che fine ha fatto? La confessione di Paolo Bonolis

Che fine ha fatto Luca Laurenti? Se lo chiedono i fan e i telespettatori e Paolo Bonolis svela: “Probabilmente non sa nemmeno che c’è il coronavirus”

Lo strano caso di Luca Laurenti: da quando la trasmissione “Avanti un altro” non va più in onda a causa della pandemia, anche l’amato showman è scomparso. Il conduttore Paolo Bonolis, suo storico partner, ha continuato a mostrarsi regolarmente sui social, ma anche nei suoi scatti di Laurenti non c’è più traccia. E visto che fra i fan cominciano a circolare voci e preoccupazioni sullo stato di salute del maestro, adesso Bonolis ha deciso di parlare, per chiarire i motivi della prolungata assenza dalla vita pubblica del suo socio.

Il conduttore romano ha dichiarato: “Devo dare una risposta a tutti quelli che mi chiedono di Luca Laurenti. Luca è vivo e lotta insieme a noi, però lui è come il solitario del Rio Grande. Lui vive da solo, in assenza di comunicazione, perché è il suo stile di vita. Probabilmente non sa nemmeno che c’è il coronavirus“.

Luca Laurenti, ecco cosa fa adesso

Ironico e sferzante come sempre, Bonolis ha detto in parte la verità. Laurenti è sempre stato schivo e riservato e non ama i social, a differenza di tanti suoi colleghi. Dunque nel momento in cui lo show di Canale 5 è stato sospeso, lui è tornato a condurre una vita tranquilla, lontano da riflettori. Ma cosa fa adesso?

L’autore di “Avanti un Altro”, Marco Salvati, ha svelato i particolari della vita solitaria del musicista romano. Il partner ventennale di Paolo Bonolis è “imprevedibile”, racconta Salvati. “Non ha i social, questo va detto: tutti i profili esistenti non sono suoi. – spiega l’autore televisivo – Anzi, è anche preoccupato perché è una persona gelosa della sua privacy. Un po’ come gli indigeni della foresta, che hanno paura che gli rubino l’anima”.

“Lui conduce una vita monacale – conclude Salvati – Vive in un regime di quasi solitudine, in un ambiente quasi meditativo. È un uomo spirituale“.