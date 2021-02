Maria Pedraza. Fine di un amore ma si propone in una nuova versione – FOTO

Maria Pedraza. L’ attrice spagnola, diventata famosa per il suo ruolo di Alison Parker ne La Casa di Carta ha chiuso una storia d’amore. Nuovi progetti

I fan della serie Netflix La Casa di Carta sono stati abbagliati dal talento e dall’avvenenza di una giovane attrice presente solo nelle prime due stagioni. Poche apparizioni ma ha già fatto breccia nel cuore del pubblico. Stiamo Parlando di Maria Pedraza. Nei capitoli successivi dell’opera iberica più famosa di tutti i tempi non è presente per esigenze di trama, tuttavia è rimasta indelebile la sua performance anche per il ruolo chiave che le è stato affidato. Interpretava Alison Parker, figlia dell’ambasciatore del Regno Unito, uno degli ostaggi più importanti e meno sacrificabili, perno su cui vertono tutte le trattative della banda de Il Professore e i suoi criminali dal cuore d’oro.

La quinta stagione de La Casa di Carta vedrà la luce nel corso del 2021, non ci sarà il suo personaggio, ma Netflix ha preso a cuore la ragazza. La ritroviamo protagonista di altre due celebri produzioni del colosso dello streaming mondiale: Elite e Toy Boy.

Maria Pedraza. La rinascita dopo la fine di un amore importante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da María Pedraza (@mariapedraza_)

Classe 1996, la recitazione non è stata il primo amore di Maria Pedraza. Ha iniziato nelle vesti di ballerina classica. La Casa di Carta ha portato non solo la fama nella vita della giovanissima e poliedrica interprete ma anche l’amore. Galeotto fu il set. La ragazza ha conosciuto, infatti, durante la lavorazione della prima stagione, Jaime Lorente, interprete del rapinatore Denver. Purtroppo, però, voci proveniente dai media spagnoli riferiscono il termine del loro rapporto iniziato nel 2018.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝕵𝖆𝖎𝖒𝖊 𝕷𝖔𝖗𝖊𝖓𝖙𝖊 𝖞 𝕸𝖆𝖗𝖎𝖆 𝕻𝖊𝖉𝖗𝖆𝖟𝖆♡ (@jaimariaupdates)

Si sono gettati entrambi sul lavoro. Su Amazon Prime troviamo Jaime Lorente nei panni di El Cid, leggendario cavaliere medievale Rodrigo ‘Ruy’ Diaz de Vivar. Tornerà anche ne La Casa di Carta.

Maria Pedraza è sempre più attiva sui social. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato uno scatto in cui appare, meravigliosa, in primissimo piano: grandi cuffie rosse le incorniciano il viso mettendo in risalto i grandi e profondi occhi azzurri. “Yo en versión acústica” – scrive in didascalia.

La rivedremo nella seconda stagione di Toy Boy nei panni della stripper che (nel primo capitolo) si è ritrovata in una storia controversa, risvegliandosi accanto al corpo bruciato di un uomo che la polizia identifica come il marito della sua amante.