Martina Colombari si mostra spontanea sui social. In accappatoio e turbante è radiosa come non mai. Al suo fianco il suo compagno di una vita.

Il buongiorno si vede dal mattino. E questa giornata sembra partita al meglio per Martina Colombari. La modella ha postato su Instagram uno scatto in cui si mostra intenta a fare colazione. In accappatoio e turbante è radiosa come non mai.

“Risveglio con ospite”, la didascalia al post di Martina nella quale ha taggato il marito Alessandro Billy Costa. La Colombari è seguitissima su Instagram. E’ un milione il totale di follower che la seguono ogni giorno. Sono tantissimi gli scatti che la modella condivide sui social. Ogni foto mostra la sua bellezza e il suo fascino intramontabile.

Martina Colombari: carriera dagli innumerevoli successi

Da più di dieci anni è spostata con il compagno Billy. Un amore che non ha conosciuto momenti di crisi. 45 anni, Martina è modella e conduttrice. La sua carriera è iniziata a seguito della vittoria a Miss Italia nel 1991. All’epoca aveva appena 16 anni. Nata a Riccione nel 1975, dopo la maturità scientifica, ha mosso i primi passi nel mondo della moda. Di seguito le numerose collaborazioni come top model. In parallelo si lancia anche nel mondo della televisione lavorando siamo come attrice che come conduttrice. Non manca la partecipazione a spot televisivi.

La sua è stata una carriera dagli innumerevoli successi. Il suo talento e la sua bellezza sono stati gli ingredienti della sua notorietà. Tra le figure femminile dello spettacolo più amate dal pubblico, Martina è approdata anche nel mondo dei social dove ha conquistato molta popolarità. A tutto questo si unisce la carriera teatrale e la pubblicazione di un libro.

In passato è stata al centro dell’attenzione anche per la vita sentimentale. Prima di incontrare il suo attuale compagno ha avuto una relazione con lo sciatore Alberto Tomba, suo primo grande amore.