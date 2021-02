Matilde Brandi, eleganza super in dolce compagnia: due anime fotogeniche – FOTO

L’ex gieffina del Grande Fratello Vip 2020, Matilde Brandi mostra un’eleganza super accentuata, in compagnia di una persona speciale

Dopo aver suscitato accesi diverbi e discussioni, anche durante i “fuori onda”, Matilde Brandi è tornata a far parlare di sè attraverso i social network. Stavolta la bella showgirl, sempre attiva e in prima linea con le vicende gossip della Mediaset ha fatto prevalere il prorpio rilfesso di bellezza, limpida e luminosa, in “dolcissima” compagnia di una persona speciale.

Una vera e propria notizia di questi tempi, per lei certamente poco confortanti, all’indomani della separazione con l’ormai ex marito, scappato lontano e colto a sorpresa tra le braccia di un’altra donna. Ha sofferto tantissimo questa decisione, arrivata dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip. Finita nel peggiore dei modi, tra lamentele, discussioni e un’attitudine, secondo molti, da rivedere.

Oggi Matilde è tornata nuovamente alla vita di sempre. Ma non ha dimenticato di portare con sè le persone che con lei, si son dimostrate “senza peli sulla lingua”

Matilde Brandi, dolce e accogliente: i due inseparabili “amori”

Dopo aver smaltito la delusione d’amore con l’ormai ex marito, Matilde Brandi è tornata a “navigare” tra le spoglie di libertà. Non esattamente ciò che si aspettava, considerata l’età matura per centrare determinati obiettivi. Ma dopo l’esperienza negativa dell’amore e in parte anche al GF Vip, la Brandi si è resa conto che non può “pregar” le persone a stare con lei.

Allora spazio alle grandi amicizie e quegli “amori” che non dimenticherà mai e che hanno rappresentato un passo importante della sua vita. Nell’ultima foto di Instagram, l’ex gieffina immortala il momento in cui ospita nella sua lussuosissima casa, la “collega” della tv, Sonia Lorenzini, anch’ella esperta di vicende gossip su flirt e discussioni nella casa più spiata d’Italia.

Per l’occasione di un “ricongiungimento” che certamente giova alla Brandi in questo momento, ecco a voi due bellezze limpide e sincere. Scia bionda e luminosa di capelli, sembrano due anime “gemelle”, fatte l’una per l’altra.

I fan dell’ex conduttrice Mediaset si mostrano davvero soddisfatti di lei che ha ritrovato il sorriso perduto dopo svariate delusioni dell’ultimo periodo