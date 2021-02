Una giovane e strepitosa Mercedesz Henger manifesta la sua totale nostalgia per i soggiorni estivi: “quel due pezzi è mostruoso“.

La figlia della chiacchieratissima diva Eva Henger e del regista Riccardo Schicchi, Mercedesz Henger, ha esordito questa mattina con uno scatto intriso di nostalgia e di una immensa dose di vitamina D. La giovane biondissima appare in una cornice suggestiva che ha da subito emozionato i suoi ammiratori. Pubblicato soltanto pochi minuti fa sulla piattaforma Instagram, Mercedesz ha già raggiunto la soglia dei 5mila like. Scopriamo nei dettagli di cosa si stratta.

Per Mercedesz Henger la nostalgia dell’estate non è mai stata così entusiasmante: strepitosa!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

” Missing summer 🥺❤️☀️“, è la didascalia che segue la spensierata istantanea. La giovane e biondissima ventinovenne si mostra sorridente ed in primo piano, con gli occhi socchiusi probabilmente per via del Sole sul suo viso. Un ricordo dell’estate, che la bella celebrità considera come la sua stagione preferita.

Essendo nata sotto il segno del Leone, più precisamente il 18 agosto, non poteva fare altrimenti di sentire una lancinante nostalgia con queste giornate cupe di fine inverno. E dunque dimostrare ai suoi follower quanto non veda l’ora di rivivere tanta giocosità tipicamente estiva.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

I commenti al post condividono l’opinione di Mercedesz inondandola di complimenti per la sua forma fisica quanto per il minimale outfit che sembra calzarle alla perfezione. Per l’occasione di un soggiorno in Puglia la showigirl ungherese aveva indossato un costume due pezzi di un rosso acceso davvero: “strepitoso!“